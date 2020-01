Katharina Ritter, seit April 2019 künstlerische Leiterin der Worpsweder Künstlerhäuser, vor den dringend sanierungsbedürftigen Ateliers. (CARMEN JASPERSEN)

Was hat Sie in Ihrem ersten halben Jahr in Worpswede am meisten überrascht?

Katharina Ritter: Wie schnell ich angekommen bin! Ich hätte nicht gedacht, dass es mir hier mit allem, wie es ist, so gut gefällt. Alle wissen ganz genau, was Kunst ist, sind aber bereit, darüber zu streiten. Das gefällt mir.

Spüren Sie an irgendeiner Stelle, dass Sie allmählich etwas norddeutsch werden?

Woran könnte ich das festmachen? Die Klischees, die man so hört, dass die Menschen hier stur und kurz angebunden seien, erlebe ich meist nicht so. Und wenn, dann finde ich das ganz angebracht. Aber ich mag den Norden sehr, und ich würde gerne länger bleiben.

Was bedeuten Ihnen die Künstlerhäuser?

Für mich sind die Künstlerhäuser ein Ort für individuelle Konzentration, aber auch für gemeinschaftliche Begegnungen. Wir versammeln hier viele unterschiedliche Kompetenzen internationaler Künstler und anderer Fachbereiche. Die Kernaufgabe ist aber nach wie vor die Förderung von Künstlern. Das ist so in der Machbarkeitsstudie von 2018 gewünscht, und das halte ich auch für sehr sinnvoll. Das ist, was Worpswede kann und auch tut.

Was heißt das konkret?

Wir fördern einzelne Künstler, Künstlergruppen und arbeiten mit Hochschulen und Akademien zusammen. Ich möchte zukünftig klarer hervorheben, dass bei uns auch Familienstipendien angeboten werden. Das ist anderswo häufig nicht möglich, manchmal darf man nicht mal seinen Partner mitbringen. Für 2020 planen wir Stipendien speziell für Künstler ab 40 Jahre. Das ist in der Kunst oft so ein Schnittpunkt; wenn man dieses Alter erreicht hat, kann man sich für vieles gar nicht mehr bewerben. Vor allem können wir dank der Unterstützung der Stiftung von Karin und Uwe Hollweg nächstes Jahr unser „Wunschstipendium“ überhaupt verwirklichen: ein Arbeits- und Wohnstipendium über ein ganzes Jahr, das verbunden ist mit einem Extra-Budget, mit dem sich die Künstler verschiedene Kooperationspartner einladen können.

Was ist da alles vorstellbar?

Das kann jemand aus einem ganz anderen Fach sein, zum Beispiel aus den Neurowissenschaften, wenn ein Künstler eben eng an solchen Themen arbeitet. Mir geht es vor allem darum, neue Formen der Zusammenarbeit zu fördern. Ich stelle mir vor, hier ein Modellprojekt für gemeinschaftliche Vielfalt zu entwickeln. Das heißt, dass die Künstlerhäuser exemplarisch zeigen, wie wir mit neuen Formen der Kooperation gesellschaftliche Prozesse verändern können.

Neben diesen Projekten steht auch die dringend nötige Sanierung der Künstlerhäuser an.

Ja, und ein konkretes Beispiel für das Projekt soll genau diese Sanierung sein. Wir stellen uns das so vor, dass wir projektorientiert hier unterschiedliche Kompetenzen zusammenbringen, um an realen Prozessen zusammenzuarbeiten. Bei der Sanierung ist es so, dass wir schon mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und einer Reihe von Künstlern von der Hochschule Saarbrücken kooperieren. Die Architektur-Studenten waren jetzt ein Wochenende hier, um die Bausubstanz zu untersuchen. Sie waren aber auch schon zuvor im Forum aktiv und beteiligt an den Ausstellungen zu „Kaleidoskop Worpswede“.

Auch das gibt die Machbarkeitsstudie vor: wenn Ausstellungen, dann in Kooperation mit den Museen.

Das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie so eine Zusammenarbeit auch mit dem Museumsverbund laufen kann, insbesondere weil es eben eine längerfristige Angelegenheit ist. Ein anderes Beispiel dafür ist die Arbeit von Karen Russo zu Bernhard Hoetger, zu der wir jetzt einen Katalog herausgegeben haben.

Wie weit sind die Pläne für die Sanierung fortgeschritten?

Sie ist mit diesem Projekt auf den Weg gebracht, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, wie haben dieses oder jenes Budget. Es ist ein Komplettpaket, angefangen von der Feststellung der Sachlage über die verschiedenen Ansätze, die es dazu schon gab und die man noch mal zusammentragen muss, bis hin zur Frage, was für Möglichkeiten wir haben und wo das hingehen kann. Das erarbeiten wir mit ganz vielen Köpfen.

Man fängt an und weiß nicht, was rauskommt?

Das empfinde ich aber als ganz natürlichen Prozess in der Situation der Künstlerhäuser! Wenn man das Ganze als Modellprojekt denkt, dann ist das genau der Weg, um auch ein Budget zu bestimmen. Da kommen ganz viele Dinge zusammen: Wir wollen beispielsweise, dass die Sanierung nicht nur nachhaltig, sondern auch klimaaktiv wird.

Das funktioniert also nicht wie eine x-beliebige Baustelle?

Nein. Man kann den Aufbau des Forums ganz gut zum Vorbild nehmen. Auch da kamen ganz viele unterschiedliche Kompetenzen zusammen: internationale Künstler, verschiedene Handwerker, Leute aus Worpswede. So stelle ich mir das mit der Sanierung der Künstlerhäuser auch vor.

Wie sehr fehlt Ihnen das Forum?

Das fehlt vor allem deswegen sehr, weil es jetzt keinen expliziten Gemeinschaftsraum mehr gibt. Wenn jemand sehr große Formate hat oder Gruppen gemeinsam arbeiten, ist das in den Ateliers kaum möglich. Wäre das Forum so verwirklicht worden, wie es ursprünglich mal geplant war, dann hätte man das dauerhaft nutzen können, so aber war es ja nur temporär gedacht.

Das Forum, das jetzt in Berlin wieder aufgebaut werden soll, kann als symbolische Verbindung von ländlichem Raum und Metropole herhalten.

Aus meiner Sicht wird die ländliche Ressource, die hier vorhanden ist, noch nicht total ausgeschöpft. Die Nähe zu Bremen, die Geschichte von Worpswede, alles, was hier an Institutionen und Kunstszene vorhanden ist, das existiert mit dem nach wie vor historischen Blick. Ich möchte mit den Künstlerhäusern eine zukünftige Selbstbeschreibung des Ortes fördern, sozusagen eine neue Kunstgeschichte Worpswedes schreiben und das Künstlerdorf zukunftswirksam gestalten. Gemeinsam mit Worpswede und mit unterschiedlichsten Partnern. Hier passiert ja schon so viel, da können wir immer wieder andocken. Mit offenen und verbindlichen Allianzen, nicht nur mit Akteuren spezifisch aus der Kultur, sondern gerade mit einer breiten Beteiligung der Öffentlichkeit, können wir etwas verändern.

Das Interview führte Lars Fischer.

Zur Person

Katharina Ritter

Jahrgang 1982, ist Kuratorin und Diplom-Künstlerin. Seit April 2019 ist die Saarländerin künstlerische Leiterin der Künstlerhäuser Worpswede, zuvor war sie Ausstellungsleiterin beim Kunstverein Ulm. Sie war Gründungsmitglied und bis 2015 Vorsitzende des Neuen Saarbrücker Kunstvereins. Seit 2013 ist sie zudem Lehrbeauftragte für Curatorial Studies an der Hochschule der Bildenden Künste Saar. Ihre Forschungsthemen sind Rollenverteilungen im Kulturbetrieb, künstlerische Haltung und wirksame Beteiligung.