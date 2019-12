Die alten Bäume am Upper Borg in Borgfeld sollen bleiben. (Petra Scheller)

Borgfeld. Zwölf alte Eichen auf einem Baugrundstück am Upper Borg 42 hat die Bremer Umweltbehörde mit neonorangen Ringen markiert. Im Borgfelder Ortsamt gingen daraufhin Beschwerden ein. Anwohner kritisierten das vermeintlich rücksichtslose Fällen alter Bäume zugunsten von Neubauten. Gar von einem „Kahlschlag in Borgfeld“ war die Rede (wir berichteten). „Die Alleebäume werden alle nicht gefällt“, teilt Behördensprecher Jens Tittmann mit.

Geplant sei am Upper Borg 42 der Bau von zwei Einfamilienhäusern sowie zwei Doppelhäusern. Es werden dafür vier von zwölf Bäumen gefällt werden müssen. Einer davon sei geschützt, heißt es aus der Umweltbehörde. Zudem würden ein nicht geschützter Baum und zwei bereits erkrankte Bäume gefällt– hieß es bislang. „Die zwei kranken Bäume waren nicht krank, sondern tot“, korrigiert nun die Umweltbehörde. Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe wurde darüber informiert, dass für das Fällen der toten Bäume keine Genehmigung vorliegen müsse. Für die anderen beiden Bäume solle er demnächst das Baumschutzgutachten vorgelegt bekommen. „Die Alleebäume wurden lediglich markiert, um sie bei der Umweltbehörde in die Kartierungen mitaufzunehmen“, erklärt Behördensprecher Tittmann weiter. Für das vordere Baufeld neben dem Grundstück mit der Hausnummer 42 liegt noch keine Baugenehmigung vor. Es solle so wenig Grün wie möglich weggenommen werden, heißt es aus der Behörde.