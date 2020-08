Vorm Info-Bildschirm im Tarmstedter Rathaus (von links): Birgit Trojahn und Armin Springwald von der Tourist-Info. Sie haben in den vergangenen Wochen jede Menge Daten für das neue regionale Tourismusportal www.freizeit-row.de eingegeben. (Christian Kosak)

Tarmstedt. Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass die Menschen mehr Freizeit in ihrer Heimatregion verbringen als früher. „Gerade Einheimische fragen bei uns nach Fahrradrouten und Wanderwegen hier in der Umgebung“, berichtet Birgit Trojahn von der Tourist-Information im Tarmstedter Rathaus. Sie habe noch nie so viele Prospekte und Flyer herausgegeben wie in den vergangenen Wochen.

Wer die eigene Region unabhängig von den Sprechzeiten der Tourist-Info besser kennenlernen will, den verweist Trojahn ins Internet. Unter www.freizeit-row.de hat Tourow, der Touristikverband im Landkreis Rotenburg, gemeinsam mit den Kommunen jetzt eine neue digitale Info-Plattform gestartet. „Sie bündelt praktisch alle Angebote und Ziele, die man für die Freizeit- und Urlaubsplanung braucht“, erklärt Armin Springwald, Vorsitzender der Tourist-Info Tarmstedt. Zusammen mit Birgit Trojahn hat er in den vergangenen Wochen viele Stunden damit zugebracht, die Plattform mit Daten aus der Samtgemeinde Tarmstedt zu füllen. Ihr Job war und ist es, die Angebote der Gastgeber und Gastronomiebetriebe in das System einzupflegen.

Öffnet man die Freizeit-Row-Seite mit PC, Laptop, Tablet oder auf dem Smartphone, werden einem die Ergebnisse aus der Umgebung angezeigt – im Landkreis Rotenburg Unterkünfte, Gaststätten, Ausflugstipps, Wander- und Fahrradrouten sowie Veranstaltungen in der ganzen Metropolregion Hamburg. Die inzwischen über 300 Freizeit-, Übernachtungs- und Einkehrangebote lassen sich nach eigenen Wünschen suchen, filtern und sortieren, der Suchradius um den eigenen Standort lässt sich einstellen. Eingearbeitet in die Plattform sind einige der 40 Radrouten, die durch den Landkreis Rotenburg führen, sowie alle 24 Nordpfade-Wanderwege. Zu sämtlichen Touren gibt es zudem einen GPX-Track zum Herunterladen für die Offline-Nutzung für den Fall, dass das mobile Netz Lücken hat.

Die Info-Plattform ist auch für all jene gedacht, die schon unterwegs sind, so Henning Aßmann, der zuständige Amtsleiter im Tarmstedter Rathaus. Egal, wo man sich im Landkreis Rotenburg aufhält, die Suchergebnisse würden immer ortsbasiert ausgespielt. So können Radler, die ein Quartier suchen, in der Karte sehen, welche Hotels, Ferienunterkünfte und Campingplätze sich in der Nähe befinden. Unterwegs kann man sich auf dem Smartphone geöffnete Restaurants, Cafés oder Melkhüs im Umkreis für eine Einkehr anzeigen lassen.

Vorteilhaft sei die neue Plattform auch für Tourismusakteure, sagt Petra Welz von Tourow: Daten, die vorher auf diversen Internetseiten verteilt lagen, würden nun erstmalig gebündelt und stünden so allen zur Verfügung, die mit Tourismus zu tun haben – von der Tourist-Info bis zu den Leistungsanbietern, die sie mit der eigenen Internetseite verknüpfen könnten. Die Daten seien auch an öffentlichen Orten auf Touchterminals verfügbar, beispielsweise am Bahnhof und vorm Rathaus in Rotenburg. In der Samtgemeinde Tarmstedt sind sie noch nicht ganz so weit. Bislang gibt es im Rathausfoyer und in der Bücherei in Tarmstedt sowie hinter einem Fenster im Gemeinschaftshaus Kirchtimke Info-Monitore, die in einer Diaschau schöne Ansichten aus den Dörfern der Samtgemeinde zeigen. Dazu einen QR-Code, mit dem man sich per Smartphone in die Freizeit-Row-Plattform einloggen kann. Fürs Gemeindehaus in Wilstedt Am Brink sei das ebenfalls geplant.

Birgit Trojahn betont, dass Veranstalter ihre Events und Termine auf www.freizeit-row.de selbst eintragen könnten. Gaststätten und Zimmervermieter, die noch nicht auf neuen Plattform vertreten seien, könnten sich jederzeit bei der Tarmstedter Tourist-Info unter Telefon 04283/ 893 79 19 melden. Der Service ist kostenlos. Und er sei erweiterungsfähig, betont sie. So fehlt beispielsweise noch eine Übersicht über Direktvermarkter und Hofläden, die regionale Spezialitäten aus der Region anbieten, beispielsweise Obst, Gemüse, Honig oder Fleisch aus extensiver Haltung oder vom Wild.