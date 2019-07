Marian Grau (Kim Torster)

Marian, du hast ein Buch über deinen toten Bruder geschrieben. Ganz schön harter Tobak.

Marian Grau: Ja, es geht um seine Krankheit und auch seinen Tod. Aber es geht auch um unsere Zeit mit ihm und um all die Dinge, die mich immer wieder an ihn erinnern. Sein Tod ist die Mitte des Buchs, danach kommt noch viel mehr. Ich wollte nie, dass das Buch mit Marlons Tod endet. Alles in allem soll es ein positives Buch sein. Es soll zeigen, dass so ein schwerer Schicksalsschlag auch zu einer Bereicherung werden kann. Es soll Mut machen.

Ich glaube nicht. Hätte ich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht verarbeitet, hätte ich es nicht schreiben können. Manche Passagen sind sehr traurig. Das hätte ich sonst gar nicht gekonnt. Zum Zeitpunkt, als ich das Buch geschrieben habe, hatte ich mir das alles schon zurechtgelegt und auch meinen Sinn dahinter gefunden.

In erster Linie wollte ich damit meinem Bruder ein Denkmal setzen. Ich wollte dafür sorgen, dass die Menschen von uns erfahren und ihn nicht vergessen. Als ich beschloss, ein Buch zu schreiben, saß ich gerade mit meinem Vater und seiner Frau im Flugzeug auf dem Weg nach Sao Paulo. Die beiden schlafen immer sofort ein, sobald das Flugzeug startet, also hatte ich viel Zeit nachzudenken. Das war das erste Mal, dass mir klar wurde: Marian, eigentlich hast du ja schon was zu erzählen.

Wusste ich nicht! Noch im Flugzeug habe ich mir Fragen dazu notiert. Sowas wie: Wie komme ich zu einem Verlag? Kostet das Geld? Totale Anfängerfragen. Als ich wieder auf dem Boden war, habe ich dann meine Fragen bei Facebook in eine Literatur-Gruppe gepostet. Und da war eine dabei, die mir dann geantwortet hat. Und die hat mich dann an den Verlag vermittelt.

Eigentlich nicht. Ich bin schon jemand, der dann auch arbeitet und Dinge durchzieht. Mir war ja auch bewusst, was das für eine große Ehre und Chance ist. Ich habe mich da dann auch reingekniet. Ich musste eine Art Probe-Kapitel abgeben, damit der Verlag einen Eindruck bekommt. Und dann habe ich den Autorenvertrag und eine Deadline bekommen. Fünfeinhalb Monate hatte ich Zeit.

Ja, am Ende wurde es eine Punktlandung. Das Skript habe ich vier Tage zu spät abgegeben. So stressig kam es mir aber nie vor, weil ich wirklich viel Freude daran hatte.

Ja, klar.

Meine Eltern fanden das total großartig, dass da unser aller Geschichte verewigt wird.

Nein. Es geht ja um meine Sicht der Dinge und wie ich diese Zeit erlebt habe; Kindergeburtstage im Krankenhaus, so etwas. Ich habe ja niemanden bloßgestellt. Vor Veröffentlichung wurden meinen Eltern die entsprechenden Abschnitte auch vorgelegt, aber sie hatten nichts zu beanstanden.

Es war unmöglich, Marlon einfach mal zu schnappen und irgendwo mit ihm hinzufahren. Er konnte nicht laufen, nicht alleine essen, war auf Medikamente angewiesen und musste immer betreut werden. Mit Marlon haben wir keine Leute besucht, wir sind besucht worden. Wir sind nicht einmal Eis essen gegangen. Meine Welt war ganz klein. Das war aber in Ordnung. Ich habe nichts vermisst, ich habe in meiner eigenen Blase gelebt. Bis mein Bruder gestorben ist – da ist die Blase geplatzt.

Meine erste Reise überhaupt ging direkt nach Kambodscha. Da war ich elf. Das war ein richtiger Kulturschock für mich, aber das hat mich auch so beeindruckt, dass die Liebe zum Reisen jetzt dauerhaft anhält. Mein jetziges Leben steht in einem riesengroßen Kontrast zu meiner Kindheit.

Nö. Eigentlich nicht.

Ein bisschen anders bin ich schon. Das kommt von meinem Bruder und das macht mich stolz. Ich sehe die Dinge halt manchmal ein bisschen anders.

Ja, das ist meine Mission geworden, die Leute über Kinderhospize aufzuklären. Viele Menschen schalten ja schon ab, wenn sie die Wörter Kind und Hospiz in einem Satz hören. Ich möchte den Menschen die Angst vor diesem Thema nehmen. In meinem Buch erkläre ich ja auch, dass Kinderhospize anders sind als Hospize für Erwachsene. Eine Schulklasse, die auf meiner Lesung war, hat anschließend beschlossen, ein Hospiz zu besuchen. Da war ich sehr stolz!

Ich bin noch lange nicht fertig. Es gibt noch viel zu erzählen und viele Menschen, die noch nichts von meinem Bruder gehört haben. Meine Botschaft ist: Alles hat seinen Grund. Jede Krankheit, jede Diagnose, jeder Zufall hat irgendwie seinen Sinn. Aber es kann eben furchtbar lange dauern, bis man das erkennt. Marlon ist 2012 gestorben und ich habe erst fünf Jahre danach erkannt: Marlons Mission war es, mich zu dem Menschen zu machen, der ich heute bin. Und meine ist es, den Leuten davon zu erzählen.

Zur Person

Marian Grau

hat mit neun Jahren seinen chronisch erkrankten Bruder verloren. Fünf Jahre später beschloss Marian, darüber ein Buch zu schreiben. Heute ist er 16, lebt in der Nähe von Stuttgart und geht zur Schule. Er gilt als jüngster Reiseblogger Deutschlands. Unter geomarian.de berichtet er von seinen Auslandsaufenthalten.

Weitere Informationen

Am Dienstag, 16. Juli, um 18 Uhr liest Marian Grau an der KGS Tarmstedt, Kleine Trift 13, aus seinem Buch „Bruderherz“ vor. Für Schüler ist der Eintritt frei. Erwachsene zahlen 5 Euro.