Im Gemeinderat in Lilienthal ging es zuletzt hoch her. Und noch immer haben sich die Gemüter nicht beruhigt. Die Querdenker wollen den Vorwurf, nur Show zu machen, nicht stehen lassen. Die SPD bleibt dabei. (Hasselberg)

Lilienthal. Die denkwürdige Ratssitzung in Lilienthal vom vergangenen Montag mit dem Streit um die Baumschutzsatzung und einem angeblichen Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht durch die Grünen-Ratsfrauen Erika Simon und Meike Artmann wirkt bei den Beteiligten offenbar nach. Querdenker Ingo Wendelken wehrt sich gegen den Vorwurf von SPD, Grünen und Linken, mit seinen Anträgen und Initiativen zu Umweltthemen lediglich eine große Show abzuziehen. SPD-Fraktionsvorsitzender Oliver Blau legt dagegen nach. Er hält den Querdenkern vor, das Umweltthema medial auszuschlachten, „weil es gerade sexy klingt“. Die Sozialdemokraten finden das Verhalten der Querdenker dermaßen unakzeptabel, dass sie von nun an jegliche Zusammenarbeit ausschließen.

Am Freitag erreichte die Redaktion eine Mitteilung der Querdenker, in der sie ihren Ansatz erläutern und zugleich kein gutes Haar an der Arbeit der drei Ratsfraktionen von SPD, Grünen und Linken lassen. „Wer uns in der Politik ,Show machen' vorwirft, hat unsere politischen Anträge und außerpolitischen Bemühungen entweder nicht verstanden oder den Ernst der umweltpolitischen Lage nicht begriffen“, sagt Fraktionsvorsitzender Ingo Wendelken. Und er teilt aus: „Arbeitskreis-Anträge wie von den Linken, Symbol- oder schlecht vorbereitete Regulierungsansätze wie von den Grünen und absolute Rat- und Tatenlosigkeit wie von der SPD helfen hier nicht weiter“. Alle drei Fraktionen seien eingeladen, an der Umsetzung der wichtigen Themen für die Umwelt mitzuwirken, statt nur im Weg zu stehen. Wendelken ist überzeugt, dass sich keine andere Fraktion in Lilienthal so aktiv für die anstehenden Themen einsetze wie die Querdenker. Umsetzbar sei dies nur mit einem verhandlungsbereiten Bürgermeister und einer realitätsnahen CDU/FDP-Gruppe. Sie hätten erkannt, dass auch in Lilienthal etwas getan werden müsse.

Wendelken verweist auf sein neues Projekt: den Antrag zu den Obstbäumen, wonach der Gemeinderat alle Besitzer aufrufen soll, sich an der Aktion „Deutschland rettet Lebensmittel!“ zu beteiligen und Bäume mit dem „Gelben Band“ zu versehen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Äpfel und Birnen von jedermann gepflückt werden können, weil es für das Obst sonst keine Verwendung gibt. Auch will der Ratsherr darüber reden, ob in Lilienthal weitere Obstbäume gepflanzt oder öffentliche Streuobstwiesen angelegt werden.

„Alles nur Tam-Tam“

Aus Sicht von Oliver Blau ist gerade dieser Antrag für die Bauausschuss-Sitzung an diesem Montag ein gutes Beispiel für die Show, die die Querdenker im Rat abliefern. Die Aktion sei bereits quasi gelaufen, und mit großem Eifer werde sie sich nun zu eigen gemacht, um in der Zeitung zu stehen. „Wenn es wirklich um Inhalte gehen würde, dann kommt so ein Antrag viel früher. Alles nur Tam-Tam“, meint Blau. Die Reaktion von Wendelken auf die Ratssitzung ist für den SPD-Mann nur ein „sehr durchschaubares Ablenkungsmanöver, um von dem eigenen unsäglichen Verhalten Abstand zu nehmen, statt sich dafür wenigstens zu entschuldigen.“ Gemeint ist der von den Querdenkern erhobene Vorwurf, die beiden Grünen-Ratsfrauen hätten zu Unrecht Details aus dem Verwaltungsausschuss öffentlich bekannt gemacht und damit gegen die Verschwiegenheitspflicht verstoßen. In der Gemeinderatssitzung hatten Wendelken und Rossol an ihrem Vorwurf festgehalten, obwohl die Gemeindeverwaltung nach eingehender rechtlicher Prüfung zu dem Schluss gekommen war, dass es nichts zu beanstanden gibt. „Dass sich die Querdenker in die Opferrolle begeben wollen und damit den nachweislich zu Unrecht von ihnen selbst beschuldigten Ratsfrauen Artmann und Simon die Täterschaft attestieren, ist infam und nicht zu tolerieren, zumal dieses Verhalten durchaus auch strafwürdig sein könnte“, schreibt Blau. Die SPD sei entsetzt über das Verhalten und die Äußerungen der beiden Querdenker, insbesondere von Ingo Wendelken. „Ein solches Maß an Selbstüberhöhung, Populismus, Polemik und rechtsfremder Uneinsichtigkeit von einem gewählten Volksvertreter zu erfahren, ist beschämend und wirft ein fatal schlechtes Licht auf den gesamten Rat“, findet Blau.