Als Alltagshelferin unterstützt Annette Baro (2.v.l.) die Geschwister Naser (links), Farzaneh und Puria bei deren Hausaufgaben. (Christian Kosak)

Grasberg. Während Abdolmanan Andarabi und seine Frau Shahla für die Gäste in der Küche Kartoffeln, Auberginen und Fleisch geschnippelt, eine Suppe gekocht, einen Braten und Reis mit Linsen zubereitet haben, wurde an anderer Stelle ein Vertrag unterschrieben. Das Haus, in dem die Andarabis mit ihren sechs Kindern wohnen, sei verkauft worden, erzählt Vater Andarabi. Die Familie ist daher auf Wohnungssuche und mit ihr suchen noch einige Menschen mehr: Das Bündnis für Familie, die Grasberger Verwaltung und die sogenannten Alltagshelfer, von denen sogar noch weitere gebraucht werden.

Gemütlich hat es sich die Familie in dem Haus gemacht. Teppiche bedecken den Fußboden in Flur und Wohnzimmer, in einer Ecke steht ein geschmückter Weihnachtsbaum und aus dem Fernseher tönen Kinderlieder in Deutsch und Englisch. Anissa hat ihre Spielsachen davor ausgebreitet und singt mit. Die Dreijährige weiß nichts von Krieg, Angst vor Bomben und Gewalt und von der Flucht aus Afghanistan. Sie kam in Deutschland zur Welt. Da hatten ihre Eltern und Geschwister das Haus mit großem Garten längst verlassen und Abdolmanan Andarabi sein Leben als Bauingenieur. Nach 60 Tagen Fluchttagen kam die Familie über Pakistan, Iran, Türkei und Griechenland im Januar 2016 in Deutschland an. Beim Auftritt der Zollhausboys 2017 in der Grasberger Kirche hatte Andarabi diese Flucht eindringlich geschildert.

Nichts geht ohne Hilfe

In Grasberg haben die Andarabis eine neue Heimat gefunden. Dabei halfen ihnen die Alltagshelfer. Menschen wie Annette Baro und ihr Mann. Die pensionierte Lehrerin unterstützt die älteren Andarabi-Kinder bei den Hausaufgaben. Beide lernen in einer elften Klasse der IGS Lilienthal, beide wollen nach dem Abi studieren. Naser will einmal Straßen, Brücken und Tunnel bauen. Farzaneh will Anwältin werden. Baros Mann übernimmt den Fahrdienst, wenn mal wieder kein Bus nach dem Schwimmkursus von Lilienthal zurück nach Grasberg fährt. Amts- und Arztbesuche – nichts geht ohne Hilfe, wenn die Sprache fehlt. „Sogar das Einkaufen war schwer“, erinnert sich die 18-jährige Farzaneh. Edda Gauch hieß zu dieser Zeit häufig der Mensch an ihrer Seite. „Sie hat einfach alles gemacht“, schwärmen Farzaneh und ihre Brüder.

Die Wohnung aber sei hier gerade das größte Problem, erzählt Annette Baro. Seit einigen Monaten wisse die Familie um den bevorstehenden Auszug und suche nach einer Wohnung oder einem Haus. Am liebsten wieder in Grasberg und zentral gelegen. Da wohnen die Freunde, da trainieren die Jungs Fußball, da kocht Abdolmanan viermal in der Woche in einer Grasberger Wohngruppe, da engagieren sich die Muslime in der Kirchengemeinde und da können sie mit dem Rad oder zu Fuß einkaufen gehen. Ein Auto hat die Familie nicht.

Bisher aber haben sie im Ort keine neue Bleibe gefunden. „Mit acht Leuten ist das ein bisschen schwierig“, weiß Naser. Solch große Wohnungen gebe es in Grasberg nicht. Ein Haus wäre schön, meint er, zumal der Vater Häuser bauen und reparieren könne, aber: „Hauptsache, genug Platz.“ Das Thema Wohnung treibe alle um. Wahrscheinlich müssten sie im März raus, so Naser. Jeden Tag denke die Familie daran, und in den vergangenen Monaten habe es öfter auch Hausbesichtigungen gegeben. Das lenke vom Lernen ab, erzählt Farzaneh. Und bei Abdolmanan und Shahla Andarabi ist die Angst zurückgekehrt.

„Wir wissen, dass das Haus verkauft wird,“ sagt Bürgermeisterin Marion Schorfmann auf Nachfrage, „aber im Moment haben wir noch keine Kündigung.“ Verwaltung, das Bündnis für Familie und die Gleichstellungsbeauftragte suchen bereits nach einem Ersatz für die Familie, im Bestand habe die Kommune in der notwendigen Größenordnung nichts. „Wir hoffen, dass sich jemand meldet“, gibt sich Schorfmann zuversichtlich. Und: „Auf der Straße stehen werden sie nicht.“ Ob die Familie irgendwann einmal nicht mehr ihre Sachen packen muss? Der 15-jährige Puria sagt pragmatisch: „Ich glaube, das dauert noch, bis wir selber Geld verdienen und uns was aufbauen.“

Zur Sache

Alltagshelfer gesucht

42 Namen stehen auf der Grasberger Alltagshelferliste aus dem Jahr 2015. Nicht mehr alle seien aktiv, sagt Annette Baro. Aber es gibt wieder eine Familie mit Kindern, die wie die Andarabis Hilfe bei den vielen kleinen Dingen das Alltags braucht. Aus diesem Grund sucht zurzeit die Gleichstellungsbeauftragte, Evelin Meyer, wieder Alltagshelfer. Weitere Informationen unter 04208/ 39 66 melden oder per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte@grasberg.de.