In der 33-Meter-Doppelbahn dürfen nur 15 Gäste gleichzeitig schwimmen. Der Startblock ist gesperrt. Spritzwasser und Aerosole sind unerwünscht. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Mit Beginn des Monats Juli ist das Allwetterbad in Osterholz-Scharmbeck für Schwimmerinnen und Schwimmer wieder geöffnet. Allerdings ist die Nutzung nur unter coronabedingten Auflagen möglich. Seit dem 16. März war das Bad geschlossen.

Vier Tage hat es gedauert, die Becken mit Wasser zu füllen. Das Wasser hatte wegen der Umrüstung auf neue Umwälzpumpen komplett abgelassen werden müssen. Immerhin 2,75 Millionen Liter sind es, die einschließlich des Inhalts der Vorratsbehälter im Umlauf sind. Die Befüllung hätte auch schneller gehen können, doch dann mit Risiken fürs Material. „Der Druck ist enorm. Fliesen könnten zerplatzen“, so Bürgermeister Torsten Rohde, der zugleich Chef der Bäderbetriebe ist. Weil das Gesundheitsamt Proben entnehmen musste und deren Untersuchung etwa zehn Tage in Anspruch nimmt, konnte das nicht gleich nach Inkrafttreten der neuen Verordnungen am 8. Juni an den Start gehen.

Auf Basis des von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen vorgehaltenen Pandemieplans musste zudem ein Hygienekonzept erarbeitet und die Mitarbeiter darin unterwiesen werden. Die Abstände zwischen Stühle und Liegen wurden erhöht, Schränke und Duschen abgesperrt, die Kassenkräfte mit dem neuen System vertraut gemacht. Eintrittskarten sollen in Zukunft nur noch online buchbar sein – durch eine verbindliche Reservierung über den Webshop auf der Homepage www.allwetterbad.de. Ausgenommen sind die Frühschwimmer. „Wir können auch noch Old School“, sagt Badleiter Stelljes.

Die Öffnung erfolgt in zweistündigen Zeitzonen. Denn es sollen sich nicht mehr als 72 Gäste gleichzeitig im Bad aufhalten. Da der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht unterschritten werden darf, sind die Bahnen verbreitert worden. Auf der 33-Meter-Doppelbahn sind 15 Gäste erlaubt, auf den 50-Meter-Doppelbahnen 20. Es wird hintereinander geschwommen und mit Überholverbot. Im Foyer und im Umkleidebereich ist Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Im chlorhaltigen Badewasser fühlen sich die Coronaviren glücklicherweise nicht wohl, so Stelljes: „Spätestens nach 30 Sekunden sind die weg.“

Rohde betont, dass wegen des Einbaus der neuen Pumpen ohnehin geplant war, das Bad bis Mai zu schließen. So beläuft sich der Einnahmeverlust bislang auf eine Summe im „niedrigen sechsstelligen Bereich“. Den laufenden Kosten und den zusätzlichen durch das regelmäßige Desinfizieren steht nun aber eine Minderung der Einnahmen durch das begrenzte Besucheraufkommen gegenüber.