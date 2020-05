Die Schul-Chronik und eine Schülerarbeit berichten über die Geschehnisse in Tarmstedt während der Monate nach Kriegsende. (Johannes Kessels)

Tarmstedt. Es kommt nicht häufig vor, dass das noch heute recht beschauliche Tarmstedt im Radio erwähnt wird. Auf eine Meldung hätte der Tarmstedter Rüdiger Jung als Kind allerdings gern verzichtet. Sie kam im Hamburger Rundfunk: „Um die Festung Tarmstedt wird erbittert gekämpft“, lautete sie. Während etwa Lilienthal ohne Verluste von den britischen Truppen eingenommen wurde, leisteten die Tarmstedter Widerstand, der ihnen nicht gut bekam. Und wie ging es dann weiter?

Zur Beantwortung dieser Fragen haben Günter Böschen und Erich Aßmann im Tarmstedter Gemeindearchiv die Schulchronik und eine Schülerarbeit herausgesucht. Erich Aßmann, Jahrgang 1941, hat noch eigene Erinnerungen an die Kriegszeit, Günter Böschen ist einige Jahre jünger. Einig sind sie sich über Ernst Paul, Bürgermeister von 1934 bis Kriegsende. „Der war ein strammer Nazi“, sagen sie. Weil er außerdem noch Kreisleiter der NSDAP war, wurde er bis September 1945 in Westertimke interniert.

Wahrscheinlich lag es hauptsächlich an ihrem Bürgermeister, dass die Tarmstedter sich, als die britischen Truppen näher rückten, nicht wie die Lilienthaler zur kampflosen Übergabe entschließen konnten. Rüdiger Jung schrieb 1956 seine Schulabschlussarbeit über das Kriegsende und die Jahre danach. Wenn er damals 15 Jahre alt war, hat er das Kriegsende als Vierjähriger erlebt. Deshalb warnt Erich Aßmann auch: „Da ist viel Prosa dabei“, meint er. Andererseits stützte der Schüler sich nicht nur auf eigene Erlebnisse und Erinnerungen von Zeitzeugen, sondern auch auf die Schulchronik.

„Zu Anfang des Jahres 1945 überflogen amerikanische Bombengeschwader immer häufiger bei Tag und Nacht unseren Ort und warfen ihre verderbenbringenden Lasten über Bremen ab.“ Wenn sie von Flak gestört und nicht alles los wurden, warfen sie die restlichen Bomben über dem Umland ab – wären sie noch beladen gewesen, hätte der Treibstoff nicht für den Rückweg nach England gereicht. Am 29. April meldete der Hamburger Rundfunk: „Um die Festung Tarmstedt wird erbittert gekämpft.“ Ein Bewohner des Ortes erkannte von seinem Hausdach aus, wie britische Panzer von Wilstedt aus vorrückten. Einer bog zum Ostbahnhof ab, die anderen fuhren langsam in den Ort. Die Wohnung der Familie Jung „im Schnackenbergschen Haus“ erhielt einen Volltreffer, der zwei Zimmer völlig zerstörte, nun hockten 13 Personen in einem kleinen Raum. Der Großteil der Einwohner flüchtete sich in Keller, manche ins Moor. Die Eltern von Erich Aßmann hatten auf ihrem Grundstück einen Bunker. Am 29. April wurde Tarmstedt eingenommen. Vier Zivilisten kamen laut Schulchronik dabei ums Leben, es fielen vier deutsche und 17 englische Soldaten. Dass die Briten so viele Opfer hatten, wundert Erich Aßmann allerdings. 15 Häuser brannten nieder.

Schon einige Tage nach Kriegsende wurde auf Vorschlag des Bremervörder Pastors Kemna der Sattlermeister Karl Kahrs, der in der Bauernreihe wohnte, als Bürgermeister eingesetzt – gegen seinen Willen, wie Rüdiger Jung schreibt. Kahrs sorgte dafür, dass Mehl aus der Wilstedter Mühle beschafft wurde, beauftragte den Bäcker Hermann Schnackenberg mit Backen und schrieb die ersten Brotkarten.

Am 30. Oktober wurde ein Gemeinderat ernannt und Hermann Preuß zum Flüchtlingsbetreuer bestellt. Am 15. November wurden Baracken aus dem ehemaligen Internierungslager Westertimke als Notunterkünfte aufgestellt. Und am 10. Mai 1946 notierte die Schulchronik, dass die englischen Truppen den Ort verlassen hatten und die letzten Häuser und die Schule wieder frei waren. Jedem Haus wurde ein Stück Torfmoor zugewiesen. Aber: „Mit einer Kohlenzuteilung wird nicht zu rechnen sein.“

Gute Ernte

Am 15. September 1946 fand die erste Gemeinderatswahl statt. Von den zwölf Ratsherren gehörten zwei der SPD an, einer war unabhängig, der Rest in der Niedersächsischen Landespartei (NLP), der Nachfolgerin der im Kaiserreich und der Weimarer Republik existierenden welfentreuen Deutsch-Hannoverschen Partei, darunter auch der neue Bürgermeister Rudolf Rottenbach. Er war Besitzer des Sägewerks an der Bremer Landstraße, auf dessen Gelände sich heute der Bauhof der Gemeinde befindet. Karl Kahrs wurde Gemeindedirektor. Rottenbach amtierte bis 1961. 1948 wurde aus der NLP die bundesweit agierende Deutsche Partei (DP).

Die Ernte war verhältnismäßig gut, obwohl es nur wenig Handelsdünger gab, schreibt die Schulchronik, und die Flüchtlinge pachteten Land dort, wo heute die Grundschule steht. Die alte Grundschule war das Gebäude Ecke Hauptstraße/Bauernreihe, das später zum Rathaus wurde und heute eine Fahrschule beherbergt. Der Lehrer, der die Chronik schrieb, berichtete im Mai 1948, er habe im Monat „etwa dreiviertel Kilogramm Butter“ verdient. Damit meinte er den Schwarzmarktpreis, der bei 250 Reichsmark statt der regulären 1,80 Reichsmark für ein Pfund lag. Das änderte sich gründlich am 20. Juni 1948: Die D-Mark wurde eingeführt, plötzlich waren die Geschäfte wieder voll von bis dahin zurückgehaltenen Waren, und nun bekamen die Menschen langsam das Gefühl, dass sie den Krieg wirklich hinter sich hatten.