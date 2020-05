Kristian Tangermann ist Bürgermeister der Gemeinde Lilienthal. (Frank Thomas Koch)

Die Gesundheit der Bevölkerung. Und zunehmend die Frage, wir wir nach zwei Monaten – ohne die bisherigen Erfolge zu gefährden – insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen, Gaststätten, Hotels, Fitnessstudios etc. und damit auch für unsere gesamte Bevölkerung wieder so etwas wie Normalität schaffen können. Dazu gehört für uns als Gemeinde besonders die Kinderbetreuung, die Feuerwehr, die Volkshochschule, das Schwimmbad und die vielen weiteren sozialen, kirchlichen, kulturellen und sportlichen Einrichtungen, die sich um Menschen kümmern. Ich bin beeindruckt und dankbar, mit welcher Disziplin und Vernunft die Menschen in Lilienthal mit dieser schweren Zeit umgegangen sind.

Die Krimis von Veit Heinichen mit Commissario Proteo Laurenti in Triest und „Die Alte“ von Hannelore Cayre.

Eigentlich würde ich es zur Schuldentilgung verwenden, weil damit langfristig wieder mehr Spielraum für die Gemeinde erreicht wird. Wir erleben ja gerade, wie wichtig es ist, als Staat in schweren Zeiten handlungsfähig zu sein. Wenn ich es aber investieren müsste, würde ich es zur Verschönerung unserer Gemeinde ausgeben. Wir erleben gerade, wie wichtig auch die Naherholungsmöglichkeiten sind. Damit meine ich die verstärkte Pflege des öffentlichen Grüns und unserer Wege und Plätze. Außerdem könnten wir noch mehr Bäume und Sträucher an den gemeindlichen Straßen pflanzen. Und dann würde ich gern noch in die Verbesserung und den Ausbau unserer Radwege innerhalb der Gemeinde und nach Bremen investieren.

Auf einem Spaziergang in Seebergen mit meiner Familie und unseren Hunden.

Gemeinde Lilienthal ist schuldenfrei.

Angela Merkel. Es ist für mich immer wieder beeindruckend, wie intelligent, umsichtig und uneitel sie seit vielen Jahren unser Land führt.

Pastor. Ich hatte in meiner alten Heimat tolle Pastoren, die mich beeindruckt haben. Nach meiner Konfirmation habe ich zusammen mit dem Pastor selbst einen Konfirmandenjahrgang bis zu deren Konfirmation begleitet und war danach auch noch einige Jahre im Gemeindebeirat. Diese Zeit hat mir sehr viel gegeben.

Monty Python.

Ich habe bisher sehr viel Glück in meinem Leben gehabt und vermisse nichts.

...Politik persönlich beleidigend wird.

Zur Person

Kristian W. Tangermann ist seit dem Jahr 2016 Bürgermeister der Gemeinde Lilienthal. Der 44-jährige Christdemokrat wohnt in Seebergen und ist verheiratet.