Jana Schriefer scannt im Rahmen ihres Bundesfreiwilligendienstes historische Adressbücher aus dem Landkreis Rotenburg ein. (Kreisarchiv Rotenburg)

Landkreis Rotenburg. Früher waren gedruckte Telefon- und Adressbücher wichtige Begleiter im Alltag. In Zeiten von Internet und digitalen Kartendiensten wie Google Maps sind sie kaum noch gefragt. Die vier ältesten Adressbücher aus dem Rotenburger Kreisgebiet stammen aus Bremervörde und Rotenburg. Sie wurden nun von Jana Schriefer im Rahmen ihres Bundesfreiwilligendienstes beim Kreisarchiv digitalisiert. Sie sind unter www.compgen.de abrufbar.

Während veraltete Bücher in Privathaushalten gewöhnlich ins Altpapier wandern, werden sie im Kreisarchiv seit Jahrzehnten als wichtige Quelle für die historische Forschung gesammelt. Denn die regionalen Adressbücher aus längst vergangenen Zeiten sind heute ergiebige Quellen. So recherchieren beispielsweise Familienforscher damit ohne großen Aufwand nach Vorfahren.

Im Rahmen ihres Bundesfreiwilligendienstes im Kreisarchiv hat Jana Schriefer die vier ältesten überlieferten Adressbücher aus dem Kreisgebiet digitalisiert. Im Einzelnen handelt es sich um das „Adreß- und Geschäftshandbuch für die Stadt Bremervörde“ von 1912 sowie Adressbücher für die Kreise Bremervörde (1926), Rotenburg (1924) und Zeven (1925).

Weiterhin analog verfügbar

Weitere Adressbücher werden folgen, teilt die Kreisverwaltung mit. Eine Behördensprecherin betont gleichzeitig, dass alle Bücher, ob digitalisiert oder nicht, auch weiterhin im Kreisarchiv eingesehen werden können. Das Archiv hat in Bremervörde (Bremer Straße 38) dienstags und mittwochs von 8 bis 16 Uhr und in der Rotenburger Nebenstelle am Weicheler Damm 11 montags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13 bis 17 Uhr geöffnet. Das Kreisarchiv ist telefonisch unter dem Anschluss 04761/ 98 351 15 sowie auch per E-Mail an kreisarchiv@lk-row.de zu erreichen.

Jana Schriefers Zeit im Kreisarchiv ist bald zu Ende, ab September ist dort wieder eine FSJ-Stelle zu vergeben. Interessierte können sich beim Kreisarchiv melden.