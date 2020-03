Diese Eimer gehören in den Sondermüll. (Petra Scheller)

Borgfeld. Die Serie von Mülldelikten in Borgfeld reißt nicht ab. Das teilt Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe mit. In der vergangenen Woche sichteten Anwohner in Borgfeld-West einen „Ölkanister an der Ecke Jan-Reiners-Weg/Hamfhofsweg“, berichtet Bramsiepe. Zuvor stellten Unbekannte Sperrmüll am Großen Moordamm ab.

Neuester Fund sind zwei Farbeimer auf dem Fahrradweg neben der Borgfelder Flutbrücke zwischen Borgfeld und Lilienthal, die Unbekannte wohl am Donnerstag dort entsorgt haben sollen. „Abbruch - Staub Sand“, steht auf einem der Plastikbehältnisse geschrieben. Umhüllt sind die weißen Plastikeimer von einer grauen Folie. Passanten hatten den eigentlich kostenpflichtig zu entsorgenden Sondermüll dort gefunden.

Zuvor wurden im Naturschutzgebiet Sodenstich, an einem Graben in den Borgfelder Wümmewiesen, alte Schaumstoffmatratzen und Bretter illegal abgestellt. Auch in Timmersloh wurden mehrfach Delikte beklagt, bei denen nicht nur Hausmüll, sondern auch Sperrmüll in der Landschaft entsorgt worden war.

Mängel per App melden

Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe lässt illegal entsorgten Müll in der Regel schnellstmöglich abtransportieren und ist für Hinweise aus der Bevölkerung weiterhin dankbar. Bislang sei eine unkomplizierte Entsorgung über die Mitarbeiter des Programms „Perspektive Arbeit Saubere Stadt“, kurz (Pass), möglich. Das Programm laufe allerdings im März ab, sagt Bramsiepe. Ansprechpartner sei weiterhin die Bremer Stadtreinigung, Telefon: 0421/361-3611 (E-Mail: info@dbs.bremen.de).

Auch Kontaktpolizist Holger Eichhorn ermittelt im Fall von Mülldelikten. Mit der App Mängelmelder könnten Ordnungswidrigkeiten mit Foto dokumentiert und an die Behörde gemeldet werden, erklärt der Borgfelder Kontaktpolizist. „Je schneller der Müll weg ist, desto weniger kommt dazu“, sagt Eichhorn. Auch er sei für jeden Tipp dankbar. Informationen nehme außerdem das Ordnungsamt entgegen.

Im Fall der zuletzt gemeldeten Fälle gibt Eichhorn allerdings zunächst Entwarnung. „Bei dem sogenannten Ölkanister handelt es sich um ein Regentonnenfass. Was darin ist, wissen wir noch nicht“, unterstreicht Eichhorn. Es sei noch nicht bestätigt, dass es sich um einen umweltgefährdenden Stoff wie Öl in dem Behälter handele. In solchen Fällen werde ansonsten eine umfangreiche Strafanzeige erstattet. Zudem ermittle bei schweren Fällen ein Fachkommissariat für Umweltdelikte. Ob es sich bei den Delikten um eine Serie handelt, stehe bislang noch nicht fest.