Ein Arche-Park ist kein Gnadenhof; es geht dort um Zucht und Erhalt alter und gefährdeter Haustierrassen. (PETRA STUBBE)

Borgfeld. Die Kinder- und Jugendfarm der Hans-Wendt-Stiftung ist nun anerkannter „Arche-Park“. Als erster Arche-Park im Land Bremen erhält die Stiftung am Sonnabend, 24. Oktober, das Zertifikat von der Gesellschaft der Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrasse. Die feierliche Übergabe erfolgt im Rahmen eines Festes. Es soll von 14 bis 17 Uhr auf der Farm an der Straße Am Lehester Deich 17-19 stattfinden. Als Redner hat sich der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Frank Imhoff, angekündigt. Als Arche-Park verfolgt die Farm das Ziel, eine breite Öffentlichkeit mit der Situation von alten, in ihrem Bestand bedrohten Nutztierrassen vertraut zu machen und erlebnisorientierte Wissensvermittlung zu ermöglichen.

Nach der offiziellen Übergabe des Arche-Park-Zertifikats soll es unter Berücksichtigung der Hygieneschutzmaßnahmen ein Programm geben: Im Rahmen von kleinen Gruppenführungen können die Besucher die Farm und insbesondere die alten Haustierrassen kennenlernen.

Sie erfahren etwas über Mechelner Hühner, Emder Gänse, Leineschafe und rauwollige pommersche Landschafe. „Diese Schafe sind die besten Therapieschafe“, sagt Friederike Reinsch, Sozialpädagogin in der Hans-Wendt-Stiftung. „Sie sind gelassen, wohlwollend und sehr menschenbezogen.“ Zudem führt eine Rallye am 24. Oktober kontaktlos und spielerisch über das fünf Hektar große Farmgelände und legt noch einmal einen besonderen Wert auf die Arche-Tierrassen.

Der Arche-Park ist eine von insgesamt vier Kategorien, die von der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) unterschieden werden. Bei Arche-Höfen liegt der Schwerpunkt indes in der landwirtschaftlichen Nutzung der Tiere – Vermarktung inbegriffen. Schließen sich mindestens vier Arche-Höfe zusammen, spricht die GEH von einem Arche-Dorf. Ähnliche Kriterien gelten für Arche-Regionen, in denen die Arche-Betriebe allerdings in einer größeren Fläche angesiedelt sind, wie beispielsweise in einem Biosphärenreservat.

„Ein Arche-Park ist nicht zu verwechseln mit einem Gnadenhof“, sagt Farmleiter Matthias Emrich. Hier gehe es um Zucht zur Arterhaltung – und dazu gehöre eben auch die Verwertung der Tiere gemäß dem Grundsatz „Erhalten durch Aufessen“.