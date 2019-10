Altenheim derzeit Baustelle

Tino Wohlmacher, Betreiber des Wilstedter Altenheims an der Hauptstraße, inmitten der Baustelle, die der Tagesraum derzeit darstellt. Der neue Aufzug ist schon montiert, muss aber noch vom Tüv abgenommen werden. (Johannes Heeg)

Wilstedt. Zum Vorzeigen ist es in diesen Tagen nicht wirklich, das Altenheim „Haus Wilstedt“ an der Hauptstraße. Dennoch führt Heimbetreiber Tino Wohlmacher bewusst Besucher durchs Haus, zeigt ihnen unter anderem den menschenleeren, weil gesperrten Tagesraum. „Hier spielt sich normalerweise das ganze Leben unserer Bewohner ab“, sagt Wohlmacher. Die 50 Bewohner, die alle dement sind, sitzen derzeit allerdings im Flur, nehmen also dort ihre Mahlzeiten ein oder werden beschäftigt. Während der aktuellen Bauphase müssten die Bewohner der oberen Stockwerke über das Treppenhaus versorgt werden, viele von ihnen können derzeit ihre Zimmer oder den Flur nicht verlassen. Das werde wohl einige Wochen so weitergehen, sagt er.

Ein Zustand, den Wohlmacher gerne vermieden hätte. Die Verantwortung dafür weist er dem dem Landkreis Rotenburg zu. Eine Riesenwut hat er im Bauch, das spricht er ganz offen an, der 55-jährige Betriebswirt ist sauer aufs Bauamt. Auslöser der Bautätigkeiten ist der alte Fahrstuhl. Vor 30 Jahren wurde er eingebaut, Ersatzteile gibt es nur noch bei Ebay, und die Betriebserlaubnis wäre schon im März abgelaufen, hätte Wohlmacher nicht beim Tüv noch eine Gnadenfrist erwirken können. Sein Plan sah vor, das im Innern des Hauses eingebaute Museumsstück stillzulegen und stattdessen einen Außenfahrstuhl einbauen zu lassen.

Der im März 2018 beim Landkreis Rotenburg eingereichte Bauantrag sah neben dem Bau eines neuen Büroraums vor, den Außenfahrstuhl an der Giebelwand zur Straße Konterschaft zu errichten. Der sollte größer sein als der jetzige und wäre von außen und von innen begehbar gewesen. Die Verlegung des Aufzugs hätte zwar rund 100 000 Euro gekostet, hätte für die Bewohner aber einige Vorteile gebracht. „Jetzt ist der Zugang im Tagesraum, in dem sich viele unserer Bewohner viele Stunden am Tag aufhalten“, so Wohlmacher. Daher bekämen sie auch mit, wenn Bestattungsunternehmen mit Särgen den Aufzug benutzen, um Verstorbene abzuholen. Das sei „wenig pietätvoll“ und störe ungemein. Mit dem neuen Fahrstuhlstandort wäre dieses Problem entfallen, außerdem wäre der Tagesraum nach Abriss des Aufzugs zwölf Quadratmeter größer geworden.

Doch seine Vision wird der Heimbetreiber nicht umsetzen, er hat den Bauantrag zurückgezogen. Er sei „entnervt und frustriert“, beklagt mangelndes Entgegenkommen und Unterstützung vonseiten des Bauamts. Denn bis jetzt habe er für das Verfahren fast 20 000 Euro ausgegeben, darunter 8500 Euro für den Bauantrag und 9000 Euro für ein Brandschutzgutachten. 2000 Euro habe das Bauamt verlangt. „Alles für die Katz“, sagt Wohlmacher. Denn weil er den Büroraum inzwischen in einem ehemaligen Bewohnerzimmer eingerichtet hat und keinen neuen bauen will, habe die Kreisbehörde den Bauantrag für ungültig erklärt und einen aktualisierten verlangt, was ihn weitere 4000 Euro gekostet hätte, wie er sagt. Daraufhin habe er die Reißleine gezogen.

Mittlerweile ist der alte Aufzug an gleicher Stelle durch einen neuen ersetzt worden, für rund 60 000 Euro. Das sei zwar billiger als der Außenfahrstuhl, dennoch aus Wohlmachers Sicht „die schlechteste aller Lösungen“. Ohne Aufzug aber dürfte er das Heim nicht betreiben, und auch die Beschäftigten – Wohlmacher spricht von 40 Vollzeitstellen – säßen auf der Straße, sagt Wohlmacher.

Bei der Rotenburger Kreisverwaltung will man nichts falsch gemacht haben. Auf Anfrage teilt Sprecherin Christine Huchzermeier mit: „Der Landkreis hat großes Interesse daran, den Antragstellern entgegenzukommen und diese bei Anträgen zu unterstützen.“ Andererseits sei der Landkreis darauf angewiesen, dass die Antragsteller alle Unterlagen vollständig vorlegen, nur dann könnten Bauanträge geprüft und beschieden werden. In diesem Fall habe der Betreiber angekündigt, den Besprechungsraum nun doch nicht mehr bauen zu wollen. „Dadurch ergab sich wieder eine andere bauliche Situation und dementsprechend die Notwendigkeit, die eingereichten Unterlagen in einigen Punkten zu modifizieren beziehungsweise zu ergänzen“, so die Sprecherin. Erst wenn alle Unterlagen vollständig vorlägen, werde ein Antrag weiter geprüft, „das war auch in diesem Fall so“.

Tino Wohlmacher sagt, er fühle sich schlecht behandelt vom Landkreis. Er fordere ja „keine Vorzugsbehandlung, aber Gerechtigkeit“. Immerhin, das fügt er hinzu, sei das Haus Wilstedt „kein kleiner Arbeitgeber“. Jeden Monat zahle er netto 70 000 Euro an Gehältern aus, und jedes Jahr zahle er 250 000 Euro Steuern.