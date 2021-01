Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe dementiert Gerüchte, dass der Zugang zum Lüderitz-Wäldchen wieder öffentlich zugänglich gemacht werden soll. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld. Elf Jahre nach der großen Diskussion um die Sperrung des Alten Kirchweges am Upper Borg in Borgfeld flammt die Diskussion um eine Öffnung des Zugangs zum Lüderitz-Wäldchen und weiter durch die Wiesen bis Oberneuland neu auf. Die Borgfelder Gerüchteküche brodelt. Eine Anruferin weist die Redaktion darauf hin, dass der gesperrte Kirchweg wieder geöffnet sei. Borgfelds Ortsamtsleiter und eine Sprecherin der Baubehörde dementieren.

„Es gibt immer mal wieder Wünsche, den Alten Kirchweg wieder öffentlich zugänglich zu machen“, berichtet Anwohnerin Karin Garling auf Nachfrage. Ihr Garten grenzt an den ehemals öffentlichen Spazierweg, der seit elf Jahren mit einem Metallzaun versperrt ist. Den Eigentümern wurde der Durchgangsverkehr damals zu viel. Spaziergänger, Hundebesitzer, Reiter und Radfahrer hinterließen Müll und Unrat auf dem Privatweg. Kurzerhand wurde der Zugang gesperrt.

Die langjährige Bürgerschaftsabgeordnete Garling hatte sich damals für den Erhalt des öffentlichen Durchgangs stark gemacht. Die Sozialdemokratin vermittelte zwischen den Fronten. Vergeblich. „Der Weg bleibt auch weiter geschlossen“, sagt Garling. Inzwischen hätten Nachbarn einen Schlüssel zum Tor. Dabei bleibe es wohl.

Auch Borgfelds Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe glaubt nicht an eine Wiederöffnung des Teilstücks des Alten Kirchweges bis zum Lüderitz-Park. Die Eigentumsverhältnisse hätten sich nicht geändert. Das Gerücht, dass der Weg bald wieder öffentlich zugänglich werde, sei schlicht haltlos. „Im Gegenteil“, erklärt auch Bramsiepe. "Die direkten Anwohner sind strikt gegen eine Öffnung für die Allgemeinheit.“

Der Ortsamtsleiter vermutet, dass das Gerücht entstanden sei, weil ein anderer Teil des Kirchweges in diesem Jahr wieder zugänglich gemacht werden solle. Nämlich genau auf der gegenüberliegenden Seite. Dort hatte die Stadt Bremen vor rund 20 Jahren eine Einfahrt erworben, um eine öffentlich zugängliche Verbindung zwischen der Straße Upper Borg und dem Ingeborg-Menze-Weg zu schaffen. „Das soll in diesem Jahr realisiert werden“, berichtet Bramsiepe. „Dass diese Verbindung Teil des Alten Kirchwegs ist, ist Zufall. Bürger hatten im vergangenen Sommer angeregt, den Stichweg Upper Borg 15 als Fuß- und Radweg zu nutzen.“ Der Beirat habe daraufhin bei der Baubehörde angefragt. Die habe ohne Umschweife eingewilligt. „Ich habe gerade in der vergangenen Woche einen Anruf aus der Behörde erhalten, dass demnächst mit der Pflasterung des Weges begonnen werden soll“, berichtet Bramsiepe. Auch zwei Laternen zur Beleuchtung des Weges wurden dem Ortsamtsleiter zugesagt.

Weg im Privatbesitz

„Es gibt unseres Wissens nach öfter die Behauptung, dass auf sogenannten Kirchwegen seitens der Öffentlichkeit ein Anspruch auf Nutzung besteht“, erklärt die Sprecherin der Bremer Baubehörde, Linda Neddermann, auf Nachfrage. Das sei der Behörde jedoch „nicht bekannt“. 2013 gab es den Versuch der Baubehörde, die Wegefläche am Upper Borg 40 anzukaufen, "um die im Bebauungsplan dargestellte Wegeverbindung umzusetzen. Letztendlich sind die Eigentümer aber nicht auf das Angebot der Stadtgemeinde eingegangen“, so die Sprecherin.

Neddermann weist indes darauf hin, dass im Bebauungsplan von 1986 das Flurstück am Upper Borg 40 zwar als öffentliche Grünfläche ausgewiesen sei. „Das heißt jedoch nur, im Falle eines Verkaufs hätten wir ein Vorkaufsrecht“, erklärt sie. „Über Ankaufsverhandlungen ist uns aber nichts bekannt.“ Solange sich der Weg in Privatbesitz befinde, sei die Öffnung für die Allgemeinheit eine privatrechtliche Angelegenheit. Der Zugang zum Lüderitz-Wäldchen beschäftigt die Baubehörde indes schon lange. Durch das Amt für Straßen und Verkehr wurde 2009 die Eigenschaft des Kirchwegs ab Upper Borg detailliert geprüft, berichtet Neddermann. „Es handelt sich um keine öffentlich gewidmete Verkehrsfläche.“ Die Funktion sei die einer privaten Erschließung für die Anlieger der Sackgasse Johann-Rode-Straße. „Ein Anspruch auf Öffnung für die Allgemeinheit besteht hier ausdrücklich nicht.“

Zur Sache

Historische Wegeverbindung

Der Alte Kirchweg ist eine historische Wegverbindung zwischen den ehemaligen Dörfern Katrepel und Oberneuland, berichtet der Vizevorsitzende des Borgfelder Bürgervereins, Johannes Rehder-Plümpe. Bis zum Jahre 1835 gehörte Katrepel zur Kirche in Oberneuland. Der sonntägliche Kirchgang und der Weg für die Schulkinder führte über Jahrhunderte auf diesem Weg zur Oberneulander Kirche. Am 12. August 1835 wurde die Dorfschaft Katrepel mit der Pfarrgemeinde Borgfeld vereinigt.

Der Alte Kirchweg beginnt am Kiebitzbrink in Höhe Krögersweg. Von hier aus führte er in südöstlicher Richtung bis an den Upper Borg, kreuzte hier und durchquerte den Lüderitz-Park, verlief weiter durch die Flur Butland, durch die Bruchhufen über das Rethfeldsfleet bis Aumunds Hof nach Oberneuland. Der Weg ist rund fünf Kilometer lang. „Er gehört in seiner ganzen Länge zu den alten historischen Wegen in Borgfeld und sollte zumindest sichtbar und erfahrbar für die Nachwelt erhalten bleiben“, sagt der Leiter des Borgfelder Heimatarchivs Rehder-Plümpe.