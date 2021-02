Auch Ostereier sollen im Alten Amtsgericht bemalt werden. (ALTES AMTSGERICHT)

Lilienthal. Das Team der Lilienthaler Jugendarbeit im Alten Amtsgericht hofft darauf, dass es ab dem 8. März wieder mit Angeboten für Kleingruppen vor Ort loslegen kann. Natürlich wissen Leiterin Viola Bürgy und ihre Kollegen, dass alles davon abhängt, wie sich das Infektionsgeschehen weiter entwickelt. Doch startklar wären sie. Für März und April haben sie jetzt ihr Programm vorgelegt. Es soll wöchentlich wiederkehrende Gruppen-Angebote im überschaubaren Maß für Kinder und Jugendliche geben, zudem ist das Programm für die Osterferien fertig.

Für die Arbeit in Kleingruppen und auch die Ferienangebote läuft ohne vorherige Anmeldung gar nichts. Und natürlich achten die Verantwortlichen darauf, dass die Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden. Es ist ein Programm unter Vorbehalt: Ob die Veranstaltungen und Treffen stattfinden können, hängt vom weiteren Pandemie-Geschehen ab. Aktuelles wird stets auf der Website www.altes-amtsgericht.de sowie auf Facebook und Instagram veröffentlicht.

Mit seinen Angeboten richtet sich das Alte Amtsgericht an Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren sowie an Jugendliche bis 18 Jahren. Die Gruppen sollen entsprechend der Nachfrage eingeteilt werden. Montags werden von 15 bis 16.30 Uhr Strategie- und Logikspiele gespielt, dienstags gibt es den Jugendtreff mit einer Gruppe von 15 Uhr bis 16.15 Uhr und der anderen von 16.45 bis 18 Uhr. Der Mittwoch gehört von 16 bis 17.30 Uhr der Beschäftigung mit digitalen Medien im Rahmen des Media-Lab-Projekts, von 17 bis 18.30 Uhr gibt es den Treff „Mädchenraum!“, ausschließlich für Mädchen eben, wie der Name schon sagt. Donnerstags ist dann Gaming an Konsole und PC angesagt, ebenfalls aufgeteilt in zwei Gruppen, von 15 bis 16.15 Uhr sowie von 16.45 bis 18 Uhr.

Außer der Reihe wird am Sonnabend, 6. März, von 14 bis 17 Uhr ein Workshop unter dem Titel „Real or fake? Lass dich nicht manipulieren“ angeboten. Es geht um das Thema Diskriminierung und digitale Hetze, und das Angebot ist für junge Leute ab 14 Jahren gedacht. Die Teilnahme an dem Workshop, bei dem die Kommunale Jugendarbeit mit der Volkshochschule kooperiert, kostet fünf Euro. Das Ferienprogramm umfasst insgesamt zehn Angebote zwischen dem 29. März und 9. April. Kinder können draußen Sport, Spiele und Spannung erleben, es gibt Online-Spieleabende, eine digitale Schnitzeljagd oder auch die Möglichkeit, sich bei Instagram zum gemeinsamen Entspannen zu treffen.

Kreativ geht es auch zu, sei es beim Ostereier bemalen, beim Backen, Batiken oder Landschaftszeichnen. Gemeinsam wird auch die Pflanzsaison eingeläutet: Die Hochbeete am Alten Amtsgericht werden am Freitag, 9. April, von 11 bis 15 Uhr bestückt, anschließend gönnen sich die Teilnehmer einen selbst gemachten Smoothie.

Einzelheiten zu den Terminen sind auf der Homepage unter www.altes-amtsgericht.de zu finden. Die vorherige Anmeldung ist bei allen Veranstaltungen nötig, und zwar entweder unter der Telefonnummer 04298/ 92 91 80 per E-Mail an kommunale-jugendarbeit@lilienthal.de.