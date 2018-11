Altkleider türmen sich vor den Containern auf dem Parkplatz vor dem Edeka-Markt in Lilienthal. (André Fesser)

Schäbige Pullover, Hosen, Jacken, Taschen, Kissen, Schuhe, aufgerissene Koffer und Müllsäcke, zerfetzte Stofftiere, gar geplatzte Fußbälle: In den vergangenen Tagen türmte sich der Müll vor dem Altkleidercontainer am Edeka-Markt an der Falkenberger Landstraße in Lilienthal. Offenbar gab es ein Problem bei der Abholung. Ähnliche Zustände herrschen an der Sammelbox am Baumarkt in Borgfeld und beschäftigen inzwischen sogar den Beirat.

„Das sieht schon seit Freitag so aus. Wir können die zuständige Firma einfach nicht erreichen“, sagt denn auch der stellvertretende Edeka-Marktleiter in Lilienthal, Tobias Jürgens. Kundenbeschwerden habe es noch nicht gegeben, aber so weit will er es auch gar nicht erst kommen lassen. Schließlich könnte der Klamotten-Müll auch Ungeziefer anziehen. Jürgens schickt zwei Angestellte raus, damit sie die inzwischen schon vor lauter Feuchtigkeit modrig riechenden Kleiderhaufen im Restmüll entsorgen.

Auf Nachfrage erklärt die Firma Grotex aus Duisburg, deren Kontaktdaten auf dem Container kleben, dass sie nicht mehr für den Altkleidercontainer am Lilienthaler Edeka-Markt zuständig sei. Zuständig sei seit dem 1. November die East-West-Textilrecycling GmbH aus Geestland im Landkreis Cuxhaven. Deren Vertriebsleiter, Stefan Voigt, erklärt, dass seine Firma ab 1. Dezember neuer Vertragspartner der Edeka Minden sei. Lilienthal stehe aber nicht auf der Übergabeliste, die East-West von Grotex erhalten habe.

„Wir wollen schnell Abhilfe schaffen“

Offenbar haben Unklarheiten beim Betreiberwechsel zum Stau bei der Abholung der Altkleider geführt. „Wir wollen schnell Abhilfe schaffen“, verspricht Voigt. Auch wenn seine Firma noch nicht zuständig sei, werde man die Ware aus Kulanz auch jetzt schon abholen. Nach Rücksprache mit der Edeka will East-West schon in der nächsten Woche eigene Container in Lilienthal aufstellen und verspricht, diese mindestens ein bis zwei Mal pro Woche zu leeren.

In Borgfeld indes gibt es schon seit Längerem ein Altkleider-Problem beim Baumarkt an der Borgfelder Heerstraße. Die CDU-Fraktion im Beirat spricht von einem „Problemplatz“. Vor den Containern am Eingangsbereich der Bürgermeister-Kaisen-Allee stapeln sich zumindest zeitweise ausrangierte Kleidung, Elektrogeräte und Glasscherben. Karl-Heinz Bramsiepe hat deshalb für die CDU-Fraktion im Borgfelder Beirat einen Antrag gestellt, die gewerblichen Container zu entfernen. Alternativ könnten die Bürgerinnen und Bürger ihre Altkleider an der Recycling-Station direkt neben dem nahe gelegenen Discounter entsorgen.

„Was sie nicht benötigen, schmeißen sie auf die Straße“

„Die Container werden offenbar für Haushaltsauflösungen missbraucht und zu selten geleert“, vermutet Bernd Vahlenkamp von der SPD in Borgfeld. Auch die SPD will, dass die Container verschwinden. „Ich würde dafür stimmen, dass die Container abgeholt werden“, meint auch Grünenpolitiker Jürgen Linke. Mehrfach hätten Borgfelder beobachtet, dass Menschen nachts in den Containern wühlen und Kleidungsstücke mitnehmen, berichtet Ortsamtsleiter Gernot Neumann-Mahlkau von der CDU. „Was sie nicht benötigen, schmeißen sie auf die Straße.“

Die städtische Recycling-Station im Stadtteil Borgfeld befindet sich am Hamfhofsweg 61. Diese ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 17 Uhr geöffnet und sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Im Unterschied zu den privaten Containern werde das Areal der Bremer Stadtreinigung nachts abgesperrt und sei somit nicht zugänglich, betont Gernot Neumann-Mahlkau.

Am kommenden Dienstag, 20. November, wird der Borgfelder Beirat über den CDU-Antrag zur Beseitigung der Altkleider-Container an der Bürgermeister-Kaisen-Allee beraten. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr in der Ernst-Klüver-Halle im Hamfhofsweg 4. Eine Mehrheit für die Beseitigung der Container gilt als wahrscheinlich. Ob die Container am Ende von der Stadt entfernt oder aber von der Betreiberfirma abgeholt werden, ist allerdings offen.

Der Lilienthaler Edeka-Markt hingegen wird weiterhin Standort für gewerbliche Altkleider-Container sein. Stefan Voigt verspricht den Lilienthalern, dass die East-West regelmäßig zur Leerung kommt: „Die Spendenbox soll so sauber sein wie die Käse-Theke im Laden.“ East-West sortiert die Ware in Geestland. Kleider, die noch tragbar sind, werden ins Ausland verkauft. Stoffreste werden entsorgt.