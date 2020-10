Für den Kreisel an der Volksbank in Ottersberg gelten ab sofort neue Vorfahrtsregeln: Querende Fußgänger und Radfahrer haben Vorrang. (Symbolfoto) (Ronald Wittek/dpa)

Ottersberg/Stuckenborstel. Am Kreisverkehr an der Ottersberger Volksbank ändert sich die Vorfahrtregelung. Die drei Zufahrten zum Kreisel werden an diesem Sonnabend mit Zebrastreifen versehen, sodass ab sofort Fußgänger und Radfahrer, die die Straße direkt am Kreisel queren wollen, Vorrang haben. „Autofahrer müssen dann warten“, so Christian Erdmann, Chef der Straßen- und Autobahnmeisterei Oyten, im Gespräch mit der Redaktion. Die Autofahrer sollen auf die neue Vorfahrtsregelung mit Schildern aufmerksam gemacht werden.

Unabhängig von den neuen Zebrastreifen wird die Erneuerung der Fahrbahn und in Teilbereichen des parallel zur Landesstraße 168 verlaufenden Radweges zwischen Ottersberg und Stuckenborstel am Montag, 19. Oktober, fortgesetzt. Ab diesen Sonnabend ist nach Aufhebung der Vollsperrung der Streckenabschnitt in Ottersberg (Grüne Straße) wieder über die Landesstraße 132 erreichbar, sodass die L 168 aus Richtung Oyten wieder bis Ottersberg und von Ottersberg weiter über die L 132 in Richtung Fischerhude oder Wilstedt befahren werden kann. Dies hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden jetzt mitgeteilt.

Doch die Verkehrsteilnehmer müssen sich ab Montag gegen 7 Uhr mit neuerlichen Behinderungen anfreunden. Dann wird die Vollsperrung im zweiten Bauabschnitt in Ottersberg vom Kreisel (Große Straße/Grüne Straße) bis zur Einmündung Neuenlander Weg vor der Anschlussstelle Stuckenborstel eingerichtet. Diese Arbeiten werden laut Behörde unter Vollsperrung des Streckenabschnittes ausgeführt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich am 6. November abgeschlossen sein. Die Einmündung in den Neuenlander Weg bleibe während der Bauarbeiten im zweiten Bauabschnitt weiterhin befahrbar, teilt die Behörde mit.

Zudem finden derzeit ebenfalls Arbeiten am Radweg entlang der L 168 vom Ortsausgang Ottersberg bis zum Ortsausgang Stuckenborstel statt. Radfahrer und Fußgänger können jedoch während der gesamten Bauzeit die Strecke zwischen Ottersberg und Stuckenborstel passieren, da der Radverkehr auf der Fahrbahn durch die Baustelle geführt wird. Radfahrer und Fußgänger werden gebeten, sich im Baustellenbereich mit erhöhter Aufmerksamkeit zu bewegen.

Während der Bauausführung im zweiten Bauabschnitt wird der Verkehr wie folgt umgeleitet: Der Verkehr aus Sottrum mit dem Ziel Ottersberg wird vom Kreuzungsbereich (Lindenstraße/ Gartenweg) über die Hellweger Straße in Richtung Hellwege geleitet. Von der Kreuzung (Bremer Damm/ Hellweger Straße) in Hellwege geht es über den Bremer Damm und die Verdener Straße in Richtung Ottersberg-Bahnhof. Vom Kreuzungsbereich (Im Forth/Große Straße) in Ottersberg-Bahnhof kann der Verkehr die Ortschaft Ottersberg über die Große Straße erreichen. Aus Richtung Ottersberg mit dem Ziel Sottrum wird der Verkehr entsprechend gegenläufig geführt.