Das Adolphsdorfer Königshaus des vergangenen Jahres. An diesem Wochenende wird es neu besetzt werden. (Maximilian von Lachner)

Grasberg. Wie das Wetter wird? Vor Pfingsten ist das in vielen unternehmungsfreudigen Familien eine große Frage. Erst recht stellt sie sich aber, wenn man sein alljährliches Schützenfest feiern will. An diesem Wochenende sind die Angehörigen des Adolphsdorfer Schützenvereins und Umgebung dran, und sie werden daher besonders genau auf den Wetterbericht und in den Himmel schauen. Denn das ist ja klar: Auf Regen können die Adolphsdorfer verzichten. Zu warm darf es aber auch nicht sein, sagt Klaus Feldmann, der Zweite Vorsitzende des Vereins. Denn dann macht der Umzug in den dicken Uniformen auch nicht so viel Spaß.

Drei Tage lang wollen es sich die Adolphsdorfer rund um ihren Festplatz gut gehen lassen. Das Schützenfest-Programm beginnt bereits an diesem Sonnabend um 13 Uhr mit einem Empfang beim amtierenden Schützenkönig Michael Kück. Ab 15 Uhr werden dann in der Schützenhalle Vizekönigin, Vizekönig und Juniorenkönig ausgeschossen.

Königsproklamation und Festball

Am Pfingstsonntag geht es in die Vollen: Um 13.30 Uhr findet im Dorfgemeinschaftshaus in der Adolphsdorfer Straße 110 ein Empfang mit Vereinen und Gästen statt. Ab 14.15 Uhr sollten sich die Anwohner dann an die Straße stellen, weil der Festumzug beginnt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihrem langen Marsch durch den Ort jede Unterstützung gebrauchen können. Um 15 Uhr wird der Festplatz geöffnet und in der Schützenhalle das Schießprogramm gestartet, Kaffee und Kuchen wird es in der Schützenhalle geben. Wer mag, kann an allen drei Tagen am Volkskönigsschießen teilnehmen.

Wirklich ernst wird es ab 17 Uhr, weil dann der Schützenkönig und die Damenkönigin ermittelt werden. Die Proklamation wird gegen 20 Uhr erwartet. Ab 19.30 Uhr beginnt schon der Festball in der Schützenhalle. Ab 21 Uhr sollen in den Festzelten die großen Partys steigen. Die DJs Björn, Maurice Durand und KomboO werden für das Musikprogramm sorgen.

Den Abschlusstag am Pfingstmontag verbringen die Aktiven ab 12 Uhr mit einem Frühschoppen, ab 14 Uhr startet dann der dritte Teil des Schießprogramms, in dessen Rahmen ab 14.30 Uhr der Kinderkönig ausgeschossen wird. Kinder ab sieben Jahren können sich um den Titel des Lichtpunktkönigs bewerben. Auch an diesem Tag wird der Festplatz ab 15 Uhr geöffnet sein.