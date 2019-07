Anwohner vom Speckendamm beschweren sich darüber, dass ihre Wohnstraße als Umleitung zwischen Lilienthal und Frankenburg herhalten muss. (Lutz Rode)

Lilienthal. „Das ist ja wie auf der Autobahn hier“, sagt die Frau, die gerade mit ihrem Hund auf der Straße Zur Mittelwiese Gassi geht. Der dicke Betonpoller neben ihr, der normalerweise die Durchfahrt für Autos verhindert, ist im Boden versenkt. Aus beiden Richtungen rollt der Verkehr. Seit Montag kann die Strecke zwischen Frankenburg und der Lilienthaler Allee in Höhe Friedhof wegen der Großbaustelle an der Kreisstraße 8 als Abkürzung genutzt werden. Das sorgt für Verärgerung bei Anwohnern vom Speckendamm, die weder vom Landkreis noch von der Gemeinde vorgewarnt wurden. Auch sonst finden sie einiges merkwürdig daran, wie die Dinge in diesem Fall gelaufen sind. Die Auskünfte, die sie zwischenzeitlich von den Behörden erhalten haben, haben sie irritiert.

Der Speckendamm ist sonst das reinste Verkehrsidyll: Seit Jahren schon dürfen auf der Betonpiste durch die Wiesen nur noch Trecker und Radler fahren, sie und die Anwohner kommen miteinander klar. Mit der Beschaulichkeit an der Strecke ist es aber seit Wochenbeginn vorbei. Vor allem morgens und zur Feierabendzeit geht es rund, berichten die Anwohner. Längst nicht alle Autofahrer halten sich an die Tempo-30-Zone. Und so manche Pöbelei soll es auch schon gegeben haben, wenn Autofahrer von Nachbarn um Rücksicht gebeten wurden. Der Bauhof der Gemeinde hat zwischenzeitlich kleine graue Kästen installiert, die die vorbeikommenden Autos zählen. Und eine Messtafel zeigt den Fahrern an, ob sie zu schnell unterwegs sind.

Der Poller an der Einfahrt der Straße Zur Mittelwiese ist im Boden versenkt worden. Damit ist die Strecke für Kraftfahrzeuge befahrbar. (Lutz Rode)

Die Polizei war auch schon da und hat kontrolliert. Am ersten Tag der Baustellen-Umfahrung standen noch die Durchfahrtsverbotsschilder und es gab mündliche Verwarnungen für die, die die Strecke dennoch genutzt haben. Inzwischen sind die Schilder abmontiert worden. Jetzt kann die Straße uneingeschränkt genutzt werden. Das scheint sich herumzusprechen: „Hier fahren Lastwagen durch, Taxis mit Bremer Kennzeichen und auch einen Reisebus habe ich schon gesehen“, berichtet Anwohner Thomas Kastner.

Er und seine Nachbarn Jens Sienknecht und Ralf Menger finden, dass es so weit nicht hätte kommen müssen. Denn wer bei der Gemeinde nachhakt, warum es die Freigabe zusätzlich zu der ohnehin ausgewiesenen Umleitungsstrecke gibt, bekommt als Antwort: Sie wurde vor allem für Rettungswagen, die Feuerwehr und die Polizei eingerichtet, damit diese im Notfall schnell zum Ziel kommen. Wenn es nur darum ginge, so kritisieren die Anwohner, hätte es doch gereicht, zwei zusätzliche Schilder aufzustellen, die den Einsatzkräften die Durchfahrt erlauben. Für alle anderen hätte das Verbot weiter gelten können.

Verwunderlich ist, dass in den Ankündigungen der Kreisbehörde nie von der Umleitung über die Betonstraße die Rede war. In den drei Wochen, in denen die Kreisstraße 8 wegen der Sanierungsarbeiten zwischen Frankenburg und der Trupermoorer Landstraße voll gesperrt sein wird, werden Autofahrer über die Lüninghauser Straße, Worphauser Landstraße, Falkenberger Landstraße und Lilienthaler Allee und andersherum gelotst. Auch dort sind die Menschen nicht von der zusätzlichen Verkehrsbelastung begeistert.

Der Landkreis Osterholz betont auf Nachfrage, dass die Mittelwiese keine offizielle Umleitungsstrecke ist. Er habe die Öffnung der Straße in Lilienthal angeordnet, dies habe man mit der Gemeinde Lilienthal und der Polizei so abgestimmt. Neben den Rettungsfahrzeugen könnten Ortskundige die Straße als Ausweichstrecke nutzen.

Stutzig haben Anwohner Jens Sienknecht die Facebook-Einträge des Imbiss-Betreibers vom „Schlemmerstübchen“ aus Frankenburg gemacht, die bereits am Sonntagabend nachzulesen waren. Dort wies Ralf Stellmacher seine Kunden darauf hin, dass es ab Montag die Abkürzungsmöglichkeit durch die Straße „Zur Mittelwiese“ geben wird. Die Gemeinde sei sehr kooperativ gewesen. Darüber sei man sehr froh, hieß es.

Die Vermutung, die Gemeinde könnte die Strecke auf Drängen des Betriebes eingerichtet haben, weist Michael Beitz, stellvertretender Baudienste-Fachbereichsleiter, zurück. Imbiss-Besitzer Stellmacher bestätigt, im Rathaus nach der Abkürzung gefragt zu haben. Daraufhin sei er benachrichtigt worden, dass die Strecke freigegeben wird. Darüber habe er seine Kunden informiert. „Beim Bau der Straßenbahnlinie 4 hat mein damaliger Betrieb in Falkenberg sehr gelitten. Das will ich nicht ein zweites Mal haben“, sagt Stellmacher. Die meisten seiner Kunden würden aus Lilienthal-Mitte kommen. „Wegen einer Bratwurst nimmt aber niemand einen Umweg von zehn Kilometern in Kauf“, sagt der Unternehmer. Von den Kritikern wünscht er sich, dass sie Solidarität zeigen. Schließlich gelte es, drei Wochen zu überstehen. Und man müsse es auch positiv sehen: Die Abkürzung trage dazu bei, dass weniger Luft verpestet werde.