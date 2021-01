Tausende Besucher haben sich in den vergangenen Jahre die Amtsgartenkonzerte angehört und angesehen. Nächste Chance dazu: 2022. (Christian Kosak)

Lilienthal. Acht Mal schon konnten sich Musikfreunde im Lilienthaler Amtsgarten begeistern lassen. Und die neunte Auflage der Amtsgartenkonzerte war längst eingetütet. Diesen Sommer sollte sie stattfinden, wegen der Corona-Pandemie haben die Organisatoren ihre Planungen nun aber gestoppt und die Konzerte mit dem Titel „Sterne der Musik“ um ein Jahr verlegt. Neuer Termin: 19. und 20. August 2022.

Manfred Lütjen vom ausrichtenden Amtsgartenverein erklärt die Verlegung mit dem eigenen Anspruch an die Veranstaltung, der Erwartungshaltung der Gäste und der Einsicht, dass die Einschränkungen im Zuge der Pandemie-Bewältigung eine solche Veranstaltung in gewünschter Form kaum zulassen werden. Denn zum einen gehe es darum, den Besucherinnen und Besuchern ein gutes Musikangebot zu liefern. Auch in diesem Jahr wäre auf der Bühne im Amtsgarten das aus der Bremer Glocke bekannte Ensemble Musica Viva aufgetreten. Zugleich lebe die Veranstaltung von sozialen Kontakten, „der Fülle von Menschen, Essen und Trinken und von Gemeinsamkeit“, wie Manfred Lütjen es schildert.

Manfred Lütjen (Lutz Rode)

All das sei in diesem Jahr wohl nicht möglich, zudem würde sich eine Veranstaltung mit einer begrenzten Besucherzahl nicht rechnen. Lütjen berichtet, dass er den Plan für ein verkleinertes Konzert mit weniger Besuchern und viel Abstand durchkalkuliert habe. Dabei sei herausgekommen, dass der Verein ein dickes Minus geschrieben hätte. Somit war klar: Die Konzerte müssen verlegt werden.

Der neue Termin steht fest, und die Karten, die der Amtsgartenverein seit dem letzten Konzert-Doppel im Sommer 2019 verkauft hat, werden ihre Gültigkeit behalten. 3400 der 4400 Plätze sind schon verkauft. Vielfach handelt es sich um Vereine aus der näheren oder weiteren Umgebung, die zum Konzert sogar in Bussen anreisen. All diese Menschen und Institutionen sollen nun ein Schreiben erhalten und über die Verlegung informiert werden.

Wer in eineinhalb Jahren mit dabei sein möchte, angesichts der hohen Nachfrage aber fürchtet, keinen Platz mehr zu bekommen, kann auch weiterhin reservieren: Anmeldungen werden unter www.amtsgarten.de entgegengenommen.