Inken Tittel, Direktorin beim Amtsgericht, und ihr Kollege Marcus Lemke stellen das künftige Angebot eines landesweiten Info-Services vor. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Der 1. Juli 2021 wird für das Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck ein wichtiger Tag: Dann startet dort der „Info-Service Niedersächsische Justiz“ – fürs ganze Bundesland. „Das ist ein herausragendes und wichtiges Projekt“, erklärt Marcus Lemke, Pressesprecher und Richter am besagten Amtsgericht. Bisher verfügte das Gericht noch über keine Sonderzuständigkeit, sagt er. In Uelzen dagegen gebe es das zentrale Mahngericht, in Walsrode beispielsweise das zentrale Registergericht. „Der Info-Service stärkt unseren Standort. Dazu werden sechs neue Vollzeit-Stellen geschaffen mit fünf Mitarbeitern aus dem mittleren Dienst und mit einem Rechtspfleger.“ Für diese sechs Arbeitsplätze nehme das Amtsgericht noch Bewerbungen entgegen, bemerkt er. Außerdem werde dabei auch ein neues Arbeitszeitmodell zum Zuge kommen.

Lemke erklärt, dass die Mitarbeiter keine Rechtsberatung leisten werden, sondern ratsuchende Bürger zu bestimmten Fragen Informationen liefern. „Das kann zum Beispiel zu Nachlasssachen sein, wie: ‚Wo bekomme ich einen Erbschein her?‘“ Dies betreffe weiter Fragen zur Betreuung, zur Mediation, zum Gewaltschutz, Grundbuchangelegenheiten und mehr.

Dass das Amtsgericht diesen Info-Service anbieten kann, ist das Ergebnis eines langen Prozesses und eines Auswahlverfahrens. Angeschoben hat das niedersächsische Justizministerium das Projekt. Pressesprecher Hans-Christian Rümke erklärt, dass das Ministerium den Eindruck habe, dass in den vergangenen Jahren der persönliche Kontakt zum Bürger ein Stück weit verloren gegangen sei. Auch habe es bei der Justiz den Trend gegeben, den persönlichen Kontakt durch den fortschreitenden Ausbau der Internetpräsenzen zu ersetzen, so Rümke. Aber damit werde dem Bedürfnis der Menschen, jemand persönlich zu sprechen und eine Frage loszuwerden, nicht Rechnung getragen. Ziel sei es daher, die Justiz bürgerfreundlicher zu machen. Über eine Telefonhotline und über eine E-Mail-Adresse kann ab Mitte 2021 Kontakt zum Info-Service aufgenommen werden. Eingerichtet werden soll er im alten Kreishaus an der Rübhofstraße.

„Justiz ist nicht nur Straf-, Familien- oder Zivilgerichtsbarkeit, sondern in vielen Bereichen auch ein Serviceunternehmen“, betont Inken Tittel, Direktorin des Amtsgerichtes. Der Info-Service sei ein Dienstleistungsangebot der niedersächsischen Justiz. „Wir wollen hier die Möglichkeit zur schnellen und unkomplizierten Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail bieten.“ Ihre Kollegen fungieren dabei als direkte Ansprechpartner und helfen bei einer Vielzahl von Themen und Fragen weiter, so Tittel. „Wir sind stolz, als Pilot-Gericht ausgewählt worden zu sein und bereiten uns nun mit einem kompetenten Team auf die neuen Aufgaben vor."

„Im November 2018 hat es eine Justizministerkonferenz gegeben“, sagt Ministeriumssprecher Rümke, „auf der die hessischen Kollegen die Idee des Info-Service einbrachten.“ Diesen Impuls habe Justizministerin Barbara Havliza (CDU) aufgegriffen und überprüfen lassen. So sei es zu der entsprechenden Ausschreibung gekommen. Beworben haben sich acht Amtsgerichte – inklusive Osterholz-Scharmbeck. Das Justizministerium beschloss die Standortzusage Anfang Oktober.

Vorbereitungen laufen an

Ein Vorbereitungsteam des Amtsgerichtes befasst sich derzeit damit, den Service auf den Weg zu bringen. Dem Team gehört auch Justizhauptsekretärin Nicole Giesa an. „Wir wollen uns deshalb auch noch mit unseren Kollegen in Hessen in Verbindung setzen, um uns über deren Erfahrungen und Konzept auszutauschen“, sagt sie. Es gebe viele Besprechungen zu dem Vorhaben. „Ein Thema und eine Frage ist auch, wie lange jemand den Telefondienst leisten soll“, nennt sie nur eines von vielen Beispielen.

„Unser Amtsgericht darf sich glücklich schätzen, weil es das Auswahlverfahren gewonnen hat“, freut sich auch der CDU-Landtagsabgeordnete Axel Miesner über den Ausgang. „Das Justizministerium verlässt sich nicht nur auf das Internet und E-Mails, sondern steht auch telefonisch zur Verfügung. Dieses kommt gerade dem Personenkreis entgegen, der lieber zum Telefon greift“, bemerkt Miesner. Die Größe und die interne Organisation böten beste Voraussetzungen für den Info-Service, so der Worphauser. Er betont: „Das Amtsgericht ist ein Gericht mittlerer Größe, bietet mit der modernen Telefonanlage die Voraussetzung für die geforderte Telekommunikation und hat Erfah­rung im Justizservice." Mit dem für den Info-Service vorgesehenen großen Raum im Grundbuchamt sei auch die räumliche Infrastruktur vorhan­den.