Das Volk hat entschieden – und dabei für manche Überraschung gesorgt. (Daniel Bockwoldt/dpa)

Osterholz/Rotenburg/Borgfeld. Die SPD gerupft, die CDU mit Verlusten und die Grünen die großen Gewinner – die Trends der Europawahl schlugen sich auch in den Ergebnissen in der Region nieder. Die Erklärungen, warum sich die Wählerinnen und Wähler so völlig anders entschieden haben als bei vorangegangenen Wahlen, fielen auch am Tag eins nach dem Urnengang noch schwer. Es gelte nun, so hieß es von mehreren Seiten, die Ergebnisse aufzuarbeiten und daraus Schlüsse zu ziehen, wie es künftig besser laufen könnte.

Besser laufen muss es für die sogenannten Volksparteien auf jeden Fall. Im Landkreis Osterholz erzielte die 28,5 Prozent der Stimmen, rund sieben Prozentpunkte weniger als bei der Europawahl vor fünf Jahren. Schwere Verluste erlitt die SPD, die nur 20,5 Prozent erzielte (minus 15). Die Grünen haben ihr letztes Ergebnis mehr als verdoppelt – 24,3 Prozent (plus 13). Die Linke behauptete 4,8 Prozent, die FDP legte zu auf 4,8 Prozent (plus 2,5) und die AfD kam auf 8,1 Prozent (plus 2,3).

Kristian Tangermann, der Kreisvorsitzende der Osterholzer CDU, war bereits am Montag mit der Aufarbeitung dieser Ergebnisse beschäftigt. Er fuhr am Mittag nach Hannover zur Vorstandssitzung der Landes-CDU. Dort wollte man über den Wahltag und den vorangegangenen Wahlkampf reden. Gleiches werde man in naher Zukunft in der Kreis-CDU und in den Gemeindeorganisationen machen, kündigte Tangermann an. Denn natürlich seien alle Ebenen beteiligt bei der Formulierung und Umsetzung der CDU-Politik. Gegen die Wucht der Debatten der vergangenen Wochen – Klimaschutz, Youtube-Debatte oder Urheberrechtsschutz – allerdings könne man auf Kreisebene nicht viel machen.

Zwei Lehren hat der Osterholzer CDU-Chef dennoch mitgenommen: „Wir müssen darüber reden, wie man Politik besser erklärt. Denn es gibt nicht immer nur die einfachen Lösungen.“ Zugleich sei klar geworden, dass vor allem die CDU Nachholbedarf hat, ihre Positionen deutlich zu machen.

Ähnlich dürfte es der SPD gehen. Die Osterholzer Kreisvorsitzende Christina Jantz-Herrmann hatte auch am Montag noch an dem Ergebnis der Europawahl zu knabbern, das ihrer Partei in Osterholz gerade mal gut 20 Prozent der Stimmen einbrachte. Das Ergebnis, so Jantz-Herrmann, sei „katastrophal“. Und es zeige, dass der innerparteiliche Erneuerungskurs nach der Bundestagswahl nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt habe. Nun müsse es Konsequenzen geben, sowohl inhaltlich, als auch personell. Wobei es auch nicht immer damit getan sei, einfach die Parteispitze auszutauschen.

Frust bei den Genossen

Aber selbst wenn die Ursachen für die Wahlniederlage in der Bundespolitik zu suchen seien, wirke sich das Ergebnis natürlich auch vor Ort aus: „Wir sind eine Partei, das lässt uns nicht kalt.“ Vor allem die Genossen, die in den vergangenen Monaten auf der Straße den Wahlkampf gemacht haben, seien frustriert. Zumal sie viel geleistet hätten: „Wir waren sichtbar, ansprechbar und haben den Kontakt zu den Menschen gesucht.“

Bei den Mitgliedern des Osterholzer Kreisverbands der Grünen wiederum war der Jubel groß, als sie auf die Ergebnisse der Europawahl blickten. Man sei klar zweitstärkste Kraft im Landkreis und auf Schlagdistanz zur CDU, sagt Kreisvorsitzender Wolfgang Goltsche. Das gute Abschneiden führt er auf den engagierten Wahlkampf zurück, und darauf, dass die Grünen mit Klimaschutz und Verkehr die richtigen Themen angesprochen haben.

Einig sind sich alle Beteiligten in der Freude über die vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung. Hatte sie bei der Europawahl 2014 noch 49,7 Prozent betragen, lag sie dieses Mal im Landkreis Osterholz bei 62,6 Prozent. Das mache deutlich, so Landrat Bernd Lütjen, dass die Menschen interessiert, was in Europa passiert – und das sei ein gutes Zeichen. Sein Dank als Kreiswahlleiter galt allen Helferinnen und Helfern, die die Wahl durchgeführt und für schnelle Ergebnisse gesorgt haben. Dass die Wahlbeteiligung sich auch noch in ganz anderen Sphären bewegen kann, zeigten die Menschen in den Bremer Stadtteilen Borgfeld und Blockland. Dort gingen knapp 83 beziehungsweise knapp 85 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen – in der Hansestadt sind das die Spitzenwerte.

Die Trend zur Veränderung bei der Stimmenverteilung zeigte sich auch in der Samtgemeinde Tarmstedt. Den meisten Zuspruch bei den Wählern hatte die CDU in Breddorf (45,8 Prozent), den wenigsten in Wilstedt (29,1). Die SPD hat am besten in Westertimke abgeschnitten (19,2), am schlechtesten in Bülstedt (12,6). Den größten Stimmenanteil haben die Grünen in Wilstedt (28,8), den kleinsten in Westertimke (13,7). Die Ergebnisse der AfD schwanken zwischen 8,1 Prozent in Vorwerk und 2,5 Prozent in Bülstedt.