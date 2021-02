Kirchtimkes Bürgermeister Frank Tibke bringt eine der 25 Umlaufmappen mit Informationen der Gemeinde und von Vereinen auf den Weg. (Privat)

Kirchtimke. Es ist nicht so, dass Frank Tibke ein Technikverweigerer ist. Rege nutzt der Kirchtimker Bürgermeister Smartphone und Computer und kommuniziert über die verschiedensten digitalen Kanäle, nutzt fleißig Internet, E-Mail, Messenenger-Dienste, füttert Facebook und Instagram. Auch eine Homepage hat die Gemeinde. Alles ganz normal. Doch bei einer Sache ist der Mann eisern analog: bei der Information seiner Bürger mittels Umlaufmappen.

Diese Mappen kennt Tibke seit seiner Kindheit. „Da waren früher nüchterne Mitteilungen von der Gemeinde drin“, erzählt er, „zum Beispiel darüber, wann welche Wege freigeschnitten werden und wann die nächste Ratssitzung stattfindet.“ Seit er Bürgermeister ist, seit fast drei Jahren also, sind die Umlaufmappen inhaltsreicher. „Wir haben sie für unsere Vereine, Gemeinschaften und Institutionen geöffnet“, so Tibke.

Termine- und Erfahrungsaustausch

Die könnten über neue Sportgruppen in Kirchtimke und Ostertimke informieren, über neue Kurse, über Vorträge, Ausflüge oder, wie es der Förderverein Timkebad in der aktuellen Ausgabe tut, über den Stand der Modernisierung des Schwimmbads. Wenn nicht gerade Corona-Pandemie alles über den Haufen wirft, wird im Herbst über die Umlaufmappen auch zu gemeinsamen Treffen aller Vereine eingeladen. 2018 hatte der Bürgermeister 19 „treibende Kräfte“ angeschrieben, um einen „Termine- und Erfahrungsaustausch“ ins Leben zu rufen. „Unser Ziel war es, Terminüberschneidungen in der Gemeinde zu minimieren und das Miteinander mit vereinsübergreifenden Unterstützungsangeboten zu optimieren“, so Tibke.

Was bei all dem dahinter steckt, erklärt der Bürgermeister so: „Es geht uns um den Zusammenhalt im Dorf. Das ist das Allerwichtigste.“ Im Anschreiben zu den aktuellen Umlaufmappen heißt es: „Mein großer Wunsch und meine Bitte für das bevorstehende Jahr ist es, dass wir unserer gewohnten optimistischen Linie treu bleiben und gerade in unseren Vereinen und Institutionen weiter motiviert und kreativ die Gemeinschaft pflegen und aufrecht erhalten.“

Mit den Mappen erreiche er auch die Neubürger in den beiden Dörfern, denn diese werden von Haus zu Haus weitergereicht. „Von Nachbar zu Nachbar“, sagt Tibke. „Oft geht das sogar von Hand zu Hand, sodass sich dabei ein kleiner Schnack ergibt.“ Dabei kriege man auch schon mal mit, wenn es dem Nachbarn nicht so gut gehe. Oder dass er krank sei und Hilfe benötige. 25 dieser Umlaufmappen stellt Tibke mit seiner Frau Melanie zusammen, ehe er sie in den Straßen von Kirchtimke und Ostertimke verteilt. Gute zwei Wochen seien die orangefarbenen Hefter unterwegs, in jedem Quartal werden sie mit frischen Informationen bestückt. Weitere Infos dazu gibt es per E-Mail an gemeinde.kirchtimke@gmx.de oder unter Telefon 04289/ 400 56 78 im Gemeindebüro.