Die erste Vorsitzende der Lilienthaler Bürgerstiftung, Christa Kolster-Bechmann, freut sich über die Nominierung. (Cornelia Hagenah)

Lilienthal. Die Lilienthaler Bürgerstiftung ist für den Deutschen Engagementpreis 2019 nominiert. Bundesweit sind es 617 Nominierte, landesweit 58. Die Vorsitzende der Lilienthaler Stiftung, Christa Kolster-Bechmann, freut sich über diese Anerkennung: „Es ist schön, wenn unsere Arbeit wahrgenommen wird.“ Erst vor Kurzem war die Bürgerstiftung Lilienthal mit dem Deutschen Stifterpreis ausgezeichnet worden. Dieser ging in diesem Jahr an alle rund 400 Bürgerstiftungen in der gesamten Bundesrepublik.

In der Lilienthaler Bürgerstiftung engagieren sich etwa 150 Menschen ehrenamtlich. Die Stiftung mit Sitz im Conrad-Naber-Haus an der Klosterstraße ist bekannt für ihre außerschulische Lern- und Leseförderung sowie für ihre Angebote in Kalis Werkstatt. Die Angebote richten sich allesamt an Kinder aus armen und bildungsfernen Familien. Christa Kolster-Bechmann ist stolz auf die Arbeit der Freiwilligen: „Es ist eine Freude, wenn wieder ein Kind den Schulabschluss oder die Ausbildung geschafft hat.“

Anfang September wird eine Fachjury über die Preisträgerinnen und Preisträger in den mit jeweils 5000 Euro dotierten fünf Kategorien „Chancen schaffen“, „Leben bewahren“, „Generationen verbinden“, „Grenzen überwinden“ und „Demokratie stärken“ entscheiden. Alle anderen Nominierten haben beim Publikumspreis die Chance auf 10 000 Euro Preisgeld. Bekannt gegeben werden die Gewinnerinnen und Gewinner aller sechs Preise bei einer festlichen Preisverleihung am 5. Dezember in Berlin. Christa Kolster-Bechmann fürchtet die Konkurrenz nicht. Vielmehr freut sie sich über die Vielfalt des bürgerliches Engagements und appelliert an Interessierte: „Jeder kann sich mit seinem Wissen, seinem Können oder seinem Geld einbringen.“

Ziel der Preisverleihung ist es, die Anerkennungskultur in Deutschland zu stärken und mehr Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern. Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Preises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit. Wer sich bei der Lilienthaler Bürgerstiftung engagieren möchte, erreicht Christa Kolster-Bechmann unter der Rufnummer 04298/ 46 77 01.