Die Band Angeblich Erträglich (von links): Yannick Schwarzkopf, Mirko Schelske, Alina Hinrichs und Annika Kück (mit Tochter Mathilda). (Christian Kosak)

Angeblich Erträglich ist der zugegeben etwas sperrige Name einer Band aus Osterholz-Scharmbeck, deren Gesang im vierstimmigen Zusammenspiel des Ensembles aber umso harmonischer klingt. Yannick Schwarzkopf, Mirko Schelske, Alina Hinrichs und Annika Kück (mit Tochter Mathilda, von links) singen a cappella, also mit der Stimme als einzigem Instrument. Dafür sind sie ausgenommen verschwenderisch, was die Verwendung der Musikgattungen betrifft. Neben Rock, Pop, Oper, Schlagermusik und Evergreens wie „Rum and Coca-Cola“, bekannt geworden durch die Andrews Sisters, gehören dazu auch Weihnachtslieder wie „Maria durch ein‘ Dornwald ging“, die das Quartett natürlich vor allem für seine Auftritte zu den Tagen des Dezember-Hochfestes in die Playlist nimmt. „Unser Weihnachtskonzert ist über die Jahre zu einem festen Ritual im Landkreis Osterholz geworden. Auf dieses weihnachtliche Zusammensein wollen wir nicht verzichten“, so Altistin Annika Kück. Das diesmal online „über die Bühne“ gehende Konzert beginnt am zweiten Weihnachtstag um 18.30 Uhr. Annika Kück: „Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euer Smart-TV, Computer, Tablet oder notfalls Mobiltelefon einschalten, auf unsere Website angeblichertraeglich.de gehen und den Link zum Livestream anklicken.“