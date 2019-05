Klarer Fall: Die Publica will sich kaum ein Aussteller entgehen lassen; Gleiches gilt alljährlich für mehrere Zehntausend Besucher. (fotos: Bernd Kramer)

Osterholz-Scharmbeck. "Es ist zwar immer furchtbar viel Arbeit, aber ohne Publica wäre es doch Mist.“ Ingrid Broer von den Landfrauen spricht am Messesonntag manchen Ausstellern aus der Seele. Und selbst wenn es bei der Ausstellung nichts Neues gäbe, fährt Ingrid Broer fort, kenne sie niemanden, der sich das zweitägige Treffen entgehen lassen möchte. Das scheint für Anbieter und Kundschaft gleichermaßen zu gelten: In und an der Stadthalle brummt es bei der 15. Auflage der einstigen Gewerbeschau. Beim legendären Kuchenbüfett der Landfrauen ist zur Kaffeezeit kein Sitzplatz mehr zu bekommen. Die Publica ein Pflichttermin.

In den vier Ausstellungszelten und auf dem Freigelände präsentieren mehr als 200 Anbieter aus der Region ihre Waren und Dienstleistungen. Publica-Organisatorin Elvira Kleyboldt hat ein Programm zusammengestellt, das allerhand Produktneuheiten, ungewöhnliche Messestände und auch neue Aussteller zu bieten hat. Der Ritterhuder Ofen-Anbieter André Aust hat einen dänischen Bus mitgebracht, in dem ein Kaminofen in Betrieb zu sehen ist; Nischenanbieter wie die Lesumer Mühlenspezialisten der Gesellschaft für Micronisierung (GfM) haben ordentlich aufgefahren, machen Kinder mit Popcorn und Zuckerwatte glücklich. Überall drehen sich Glücksräder, und der Golfclub Lilienthal kann über seine Platzerweiterung informieren.

Im Kreativmarkt-Zelt ziehen personalisierte 3D-Bilder und Gemälde auf Vogelfedern die Blicke auf sich. Bei Marktkauf locken exotische Shakes, und bei der Volksbank draußen steht eine riesige Dartscheibe für treffsichere Fußballer. Stadthallenmanager Matthias Renken erklärt: „Wir verzichten bewusst auf Jahrmarkt-Attraktionen, die Aussteller selbst sind die Attraktion.“ Wobei es in der Natur der Sache liegt, dass die Entscheidung für oder gegen einen Platz im Zelt für die Teilnehmer alljährlich eine witterungsbedingte Lotterie ist. In diesem Jahr ärgert der kräftige Wind das Publica-Publikum auf dem Freiluftgelände. Befestigte Wege wären schon eine schöne Sache, wird sich mancher gedacht haben, der sich zwischen Mährobotern, Gartenmöbeln und Neuwagen umsehen möchte.

Niedliche Kälbchen

Das Landvolk hat niedliche Kälbchen mitgebracht und kommt so mit den Passanten ins Gespräch, in der Grünen Markthalle gibt es frische saisonale Lebensmittel aus der Region. Ohnehin lässt das kulinarische Angebot absolut keine Wünsche offen, ob Eisspezialitäten, die in einem Doppeldeckerbus serviert werden, oder Imbiss. Auch nicht gewerbliche Anbieter zeigen Flagge. Bei der Diakonie geht es um Sinneswahrnehmung, beim Gesundheitsamt ums Zähneputzen, und am Stand des Kreiskrankenhauses kann man sich in der Schlüsselloch-Chirurgie versuchen oder einen Blutzuckertest machen lassen.