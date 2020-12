Die Richterin ahndete die Prügelattacke eines 60-Jährigen mit einer Strafe in Höhe von 1000 Euro. (David-Wolfgang Ebener)

Osterholz-Scharmbeck. Schimpfend verließ der 60-jährige Angeklagte aus Schwanewede den Gerichtssaal, nachdem Strafrichterin Johanna Kopischke die Sitzung geschlossen hatte. Auch während des Prozesses gegen ihn wegen Körperverletzung brauste der Mann schon mal auf. „Es wird gelogen“, brach es nach einer Zeuginnenaussage aus ihm heraus. Oder er grollte: „Die Beurteilung der Staatsanwaltschaft ist weit hergeholt.“

Mitte Februar 2019 kam es vor einer Reihenhaussiedlung in Scharmbeckstotel zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 60-Jährigen und einem heute 68-Jährigen aus Cuxhaven. Das Besondere daran: Der Cuxhavener ist der Ex-Mann der heute 67-jährigen Scharmbeckstotelerin. Der Schwaneweder war zeitweise ihr Lebenspartner.

Die beiden Kontrahenten lieferten unterschiedliche Versionen ihres Aufeinandertreffens vor dem Reihenhaus der Frau. Wegen einer Aussprache sei er nach Scharmbeckstotel gekommen und habe auf der Zufahrt des Hauses seiner Ex-Partnerin gewartet, so der Angeklagte. Am frühen Abend traf die Scharmbeckstotelerin mit dem Cuxhavener in ihrem Auto ein. Nachdem der Cuxhavener das Auto verlassen hatte, sei dieser, so der 60-Jährige aus Schwanewede, Pfefferspray sprühend auf ihn zugekommen. „Da schlug ich zu.“ Das Ganze habe sich wiederholt, so der Angeklagte. Der Cuxhavener habe ihn mit einer Art Eisenstange schlagen wollen; daraufhin habe er erneut zugehauen.

Drohungen der Ex-Frau?

Der Cuxhavener sagte allerdings als Zeuge aus, mittags sei auf dem Anrufbeantworter seiner Ex-Frau zu hören gewesen: „Ich mach dich fertig.“ Er sei sicher, dass dies die Stimme des 60-Jährigen gewesen sei, so der Zeuge. „Darum habe ich gesagt, wir müssen uns selbst schützen. Ich habe mir Pfefferspray besorgt und einen Schürhaken ins Auto gelegt.“ Am Nachmittag habe man gemeinsam eine Spazierfahrt unternommen. Beim Eintreffen auf dem Grundstück habe er zuerst seinen Hund aus dem Auto gelassen, sagte der Cuxhavener.

„Dann ging das zack-zack und ich bekam einen Schlag. Ich habe mein Pfefferspray genommen und laut um Hilfe geschrien.“ Dabei sei seine Brille heruntergefallen, so der Zeuge. „Ich habe den Schürhaken neben dem Sitz aus dem Auto geholt, meine Brille aufgehoben und ihn vor mir hergetrieben.“ Er habe weiter um Hilfe gerufen, so der 68-Jährige, mit Worten wie „Hilfe, Angriff, er ist ein Stalker!“ Schnell sei die Polizei da gewesen.

Laut dem vorliegenden Arztbericht trug der Cuxhavener unter anderem Hautabschürfungen und eine Gesichtsprellung davon. Nach den Aussagen des Zeugen wirke die Attacke in ihm nach. „Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich mag jetzt abends nicht im Dunklen durch Osterholz-Scharmbeck gehen.“ Deshalb habe er auch seinen Bruder zum Prozess mitgebracht: „als Bodyguard“.

Weiter hörte das Gericht die Scharmbeckstotelerin als Zeugin an. Sie bestätigte weitgehend die Aussagen ihres Ex-Manns. Sie sei „konsterniert“ gewesen, beschrieb die 67-Jährige ihre Gefühlslage. „Ich konnte nichts machen. Ich bin nicht dazwischen gegangen“, sagte sie. Die Richterin sprach die Frau darauf an, warum sie weit vor Prozessbeginn bestrebt gewesen sei, dass die Anzeige zurückgenommen werde. Sie habe die Situation als „unangenehm“ empfunden, antwortete die Scharmbeckstotelerin. „Das kann man doch anders regeln. Wem hilft das“, fragte die 67-Jährige. Man gehe sich aus dem Weg, sei ihre Idee gewesen. „Dann war‘s das.“

Für den Angeklagten liegen fünf Eintragungen im Bundeszentralregister vor, darunter zwei Mal vorsätzliche Körperverletzung und fahrlässige Brandstiftung. Das führte ihm auch die Staatsanwältin vor Augen. Sie bedauere, dass der Angeklagte „wenig Reue gezeigt“ habe. Die Staatsanwältin beantragte wegen vorsätzlicher Körperverletzung eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 20 Euro, insgesamt also 1400 Euro.

Strafrichterin Kopischke blieb mit ihrem Strafmaß darunter und verurteilte den Schwaneweder wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 20 Euro (insgesamt 1000 Euro). Den Angeklagten zeichneten Überreaktionen aus; er fühle sich ungerecht behandelt und zeige keine Reue, hielt ihm die Richterin vor. Sie halte die Schilderungen des Angeklagten nicht „für lebensnah“. Die Aussagen des 68-Jährigen hingegen seien „plausibel“.