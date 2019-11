Wildschweine sind Allesfresser – daher können sie sich schnell über achtlos weggeworfene Lebensmittelabfälle mit der Afrikanischen Schweinepest infizieren. (Hirschberger)

Landkreise Rotenburg/Osterholz. In der Region wächst wieder einmal die Sorge vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Die Behörden sind in höchster Alarmbereitschaft. Denn vor wenigen Tagen ist in West-Polen ein totes Wildschwein entdeckt worden – infiziert mit dem Erreger. Das Tier, Opfer eines Autounfalls, wurde 80 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt aufgefunden. Joachim Wiedner, der Leiter des Veterinäramtes des Landkreises Rotenburg, befürchtet, dass das Virus bald auch in Deutschland auftreten könnte. „Die Situation ist noch einmal ein ganzes Stück schlechter geworden." Ein Ausbruch der Schweinepest in Niedersachsen hätte dramatische Konsequenzen für unsere Landwirtschaft, sagt Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast.

Der Rotenburger Tiermediziner Wiedner weiß: Sicherheitsmaßnahmen und Früherkennung sind die einzigen Maßnahmen, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten. Und es sei wichtig, die Bürger für das Thema zu sensibilisieren. So sollten Landwirte, Jäger und Spaziergänger unbedingt verdächtige Kadaver sofort melden. Die Jäger sollten zusätzlich, so die Kreisbehörde, von jedem erlegten Wildschwein eine Blutprobe abgeben und andere Auffälligkeiten melden. Im Rahmen des niedersächsischen Wildschweinmonitorings werden erlegte Wildschweine sowie verendetes Wild bereits stichprobenartig auf ASP untersucht. Von Jagdreisen nach Polen, Ungarn oder ins Baltikum rät das Rotenburger Veterinäramt ab. Auch Ministerin Otte-Kinast ruft Landwirtinnen und Landwirte sowie Behörden noch einmal zu Wachsamkeit auf. „Wir bitten darum, die Präventionsmaßnahmen peinlich genau einzuhalten, um diese Katastrophe weiterhin erfolgreich aufzuhalten.“

Hygiene ist da A und O

Die Hepstedter Landwirtsfamilie Brüggemann verfolgt die aktuellen Nachrichten wieder sehr aufmerksam. Zuletzt drohte die Seuche Anfang 2018 auch in Deutschland anzukommen. Die Schweinemäster wissen: "Hygiene ist das A und O, nicht erst seit der Diskussion um die Afrikanische Schweinepest“, sagt der 59-jährige Landwirt Jürgen Brüggemann. Rund 3500 Tiere stehen in den Ställen. Etwa vier bis 4,5 Monate werden die Schweine gefüttert und gemästet, bevor sie den Betrieb wieder verlassen und neue Ferkel angeliefert werden. "Wichtig ist die Herkunft der Ferkel zu wissen", betont Brüggemann.

Wie er treffen auch andere Landwirte bereits erste Sicherheitsmaßnahmen, überprüfen etwa alle Zäune oder schulen ihr Personal hinsichtlich Vorkehrungen. Sie wären besonders betroffen, weiß Joachim Wiedner. Umso wichtiger ist es also, dass Schweinehalter ihren Betrieb und ihre Tiere schützen und ihre Ställe nach außen, so gut es geht, seuchenhygienisch abschotten. Sie sollten unter anderem nur in Schutzkleidung in den Stall und fremden Personen den Zutritt verwehren.

Tierarzt Wiedner mahnt zur Einhaltung weiterer Regeln. So sei das Wegwerfen von Lebensmitteln, insbesondere von Wurstwaren, in die freie Natur nicht nur verboten, sondern stelle ein hohes seuchenhygienisches Risiko dar. An Lkw-Fahrer sowie Touristen geht der Aufruf, keine Lebensmittel aus osteuropäischen Ländern mitzubringen, so das Landvolk. An Rastplätzen weggeworfene Essensreste mit infiziertem Fleisch könnten Wildschweine anlocken, die das Virus dann auf heimische Schweinebestände übertragen.

Ein ASP-Befall kann für Landwirte den wirtschaftlichen Ruin bedeuten, wissen die Brüggemanns in Hepstedt. Würden ihre Tiere infiziert, müsste der gesamte Bestand getötet werden. Zwar fließt dann Geld aus einer Seuchenkasse, dazu hat die Familie eine Versicherung gegen Betriebsausfälle abgeschlossen, aber der Ausgleich würde den Schaden bei Weitem nicht abdecken.

Zur Sache

Afrikanische Schweinepest

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist nach Angaben des niedersächsischen Agrarministeriums eine anzeigenpflichtige Tierseuche, von der Haus- und Wildschweine betroffen sind. In den afrikanischen Ursprungsländern übertragen Lederzecken das Virus. Diese spielen in Mitteleuropa keine Rolle. Hier erfolgt eine Übertragung durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren, etwa über Sekrete, Blut oder Sperma, die Aufnahme von Speiseabfällen oder Schweinefleischerzeugnissen sowie andere indirekte Übertragungswege. Deshalb sollten Agrarfahrzeuge korrekt gereinigt werden ebenso wie Ausrüstungsgegenstände einschließlich Jagdausrüstung, landwirtschaftlich genutzte Geräte und Maschinen sowie Kleidung. Nach einer Infektion entwickeln die Tiere sehr schwere, aber unspezifische Allgemeinsymptome. ASP ist für Menschen ungefährlich.