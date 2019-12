Der Bauboom in Borgfeld hält weiterhin an. Anwohner kritisieren den Kahlschlag alter Bäume. (Petra Scheller)

Borgfeld. Der Bau-Boom in Borgfeld hält nach wie vor an. Wuchtige Stadtvillen sprießen wie Pilze aus dem Boden – gebaut wird unter anderem an der Borgfelder Heerstraße, auf dem Grundstück des Wümmehofes, am Deich und an der Warfer Landstraße. Wo einst kleine Einfamilienhäuser auf parkähnlichen Grundstücken ruhten, drängen sich Einfamilien- und Doppelhäuser dicht an dicht. Gerade im alten Ortsteil von Borgfeld stößt das nun auf Widerstand. Gerade rollt ein Abrissbagger über das Grundstück am Upper Borg 42. Zwölf alte Eichen wurden hier von der Umweltbehörde mit neonorangen Ringen markiert. Im Borgfelder Ortsamt läuft seither das Telefon heiß, täglich gehen Beschwerden ein. „Dass dort neue Häuser entstehen, dagegen ist ja nun nichts einzuwenden“, stellt Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe klar. „Die Verdichtung wird weiterhin stattfinden, aber dass dort Bäume gefällt werden, dafür müsste dem Ortsamt eigentlich eine Fällgenehmigung vorgelegt werden“, erklärt Bramsiepe. Bislang sei das nicht der Fall.

Verändertes Ortsbild

Ortsamtsleiter Karl-Heinz versucht mehrfach, die Umweltbehörde zu erreichen. Zwei Tage lang bekommt er auf seine Anfrage keine Antwort. Schließlich recherchiert er im Internet. „Ich bin erstaunt über die doch recht laxen Vorschriften, die Bremen zum Fällen von Bäumen vorlegt“, kritisiert er. Erst ab einem Stammumfang von 1,20 Meter würden Bäume in Bremen unter den Baumschutz fallen. „In Hannover gibt es diesen Schutz schon ab einem Stammumfang von 80 Zentimetern“, erfährt Bramsiepe im Internet.

Live vor Ort: Wer vor dem alten halbabgerissenen Jägerzaun am Upper Borg 42 stehen bleibt, wird schnell von Anwohnern umringt. Eine hitzige Diskussion um das Fällen von Bäumen beginnt. In der Nachbarschaft am Upper Borg und in sozialen Medien spitzt sich die Diskussion zu. Von „hässlichen Wuchtbrummen-Häusern mit Kirschlorbeerhecken“, ist die Rede und gar von einem „Kahlschlag in ganz Borgfeld“. Die Grundstücke am Wümmehof in der Katrepeler Landstraße würden gerade neu bebaut. „Auch dafür mussten Bäume weichen“, berichtet eine Anwohnerin. Kritisch gesehen wird ebenfalls die bevorstehende Baumfällung an der Borgfelder Flutbrücke. Der Kahlschlag gehe ungebremst weiter, so die Befürchtung der Anwohner. An der Katrepeler Landstraße sei ein weiteres altes Bauernhaus bereits mit Absperrband versehen. Das Abreißen der alten Häuser verändere zunehmend den Charakter des Ortes, so die Kritik. Verbunden mit Neubauten sei stets das Fällen alter Bäume. Die Veränderung des Ortsbildes habe ein unerträgliches Maß erreicht, heißt es.

Seitens der Umweltbehörde nehme man diese Kritik auf und begrüße sie sogar, erklärt dazu Behördensprecher Jens Tittmann auf Nachfrage. Und es gibt Entwarnung: Am Upper Borg werde der größte Teil des alleeartigen Baumbestandes zur Straße hin bestehen bleiben, teilt Tittmann mit. Geplant sei am Upper Borg 42 der Bau von zwei Einfamilienhäusern sowie zwei Doppelhäusern. Es würden dafür vier von zwölf Bäumen gefällt werden. Einer davon sei geschützt, heißt es aus der Umweltbehörde.

Zudem würde ein nicht geschützter Baum gefällt und zwei bereits erkrankte Bäume, heißt es weiter. „Die Bäume zur Straße hin bleiben weitgehend erhalten“, unterstreicht der Behördensprecher. Ortsamtsleiter Bramsiepe wurde inzwischen darüber informiert, dass für das Fällen der erkrankten Bäume keine Genehmigung vorliegen müsse. Für die anderen beiden Bäume solle er demnächst das Baumschutzgutachten vorgelegt bekommen. „Die Alleebäume wurden lediglich markiert, um sie bei der Umweltbehörde in die Kartierungen mitaufzunehmen“, erklärt Behördensprecher Tittmann weiter. „Die Bäume werden nicht alle gefällt“, unterstreicht er.

Für das fordere Baufeld, neben dem Grundstück mit der Hausnummer 42, läge zudem auch noch nicht einmal eine Baugenehmigung vor. Es solle so wenig Grün wie möglich weggenommen werden, heißt es seitens der Behörde. Die Anwohner am Upper Borg beklagen hingegen, dass ausgerechnet eine rot-grün-rote Regierung „so viel Grün wie nie zuvor im Stadtteil“ fällen lasse. Das sei für sie nicht mehr hinnehmbar.