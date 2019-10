Anlaufstelle für Menschen in Not

Sozialarbeiter Sascha Niedrich und Sozialpädagogin Mona Aminian-Zoelch. (FWA)

Landkreis Osterholz. „Kooperation ist bei uns alles“, sind sich Sozialpädagogin Mona Aminian-Zoelch und ihr Kollege, Sozialarbeiter Sascha Niedrich, einig. Beide sind beim Verein Lebensraum Diakonie in der Beratungsstelle in Osterholz-Scharmbeck an der Beckstraße 11 beschäftigt. Und so hatten sie zu ihrem Herbstfest auch Vertreter des Kirchenkreises Osterholz-Scharmbeck, der Stadt und des Landkreises eingeladen. Mit dieser Einladung bot sich ihnen die Möglichkeit, sich mit den Mitarbeitern und der Geschäftsbereichsleiterin Daniela Faber aus Lüneburg auszutauschen. Der Verein bietet ein umfassendes Beratungs- und Hilfsangebot für psychisch Kranke und chronisch mehrfach Abhängige, wohnungslose Menschen sowie für Menschen, die von Wohnungsverlust bedroht sind. „Das ist ein Basisangebot“, erklärt Geschäftsbereichsleiterin Daniela Faber.

Faber erklärt, dass die Einrichtung Menschen in Notsituationen unterstützen oder weiter vermitteln wolle. Deshalb sei ein guter Kontakt zu Kooperationspartnern wichtig und notwendig. „Zuerst geht es bei uns darum, dass die Menschen bei uns ankommen und wir zuhören“, sagt Sozialpädagogin Aminian-Zoelch. „Wir lassen uns viel Zeit bei den Erstgesprächen.“ Sie hat die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gebe, die einfach „aus dem System gefallen“ seien. „Denen helfen wir Schritt für Schritt, um wieder auf die Beine zu kommen und unterstützen sie zum Beispiel bei der Wohnungssuche.“ Insofern sei auch eine gute Zusammenarbeit mit den Ämtern wichtig.

Darüber hinaus hat sich Lebensraum Diakonie zur Aufgabe gemacht, bei der Existenzsicherung zu helfen, dabei einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu bekommen, an Gemeinschaft teilzunehmen, Schulden zu regulieren und Rechtsansprüche durchzusetzen. Möglich sei es auch, sich in der Beckstraße 11 aufzuwärmen, Wäsche zu waschen, sich zu duschen, und es steht eine Posterreichbarkeitsadresse zur Verfügung. Zeitung zu lesen, Telefon, PC und Internet zu nutzen, wird ebenfalls angeboten. Als eingetragener Verein nimmt Lebensraum Diakonie Sach- und Geldspenden an, bemerkt Faber: „Eine Geldspende kann zum Beispiel einen Ausflug ermöglichen.“ Solch ein Ausflug sei wichtig, um einmal aus dem Alltag herauszutreten. Auch für Sachspenden ist der Verein dankbar. Aminian-Zoelch erinnert sich an eine Frau, die sich sehr über eine dicke Wollmütze gefreut hatte. Allerdings solle vorab besprochen werden, was benötigt werde, so Aminian-Zoelch: „Denn wir können nicht lagern.“

Als stellvertretender Superintendent überbrachte Pastor Hans Jürgen Bollmann beim Herbstfest die Grüße des Kirchenkreises. „Es ist gut, dass die da sind“, sagte er im Nachhinein. Für ihn sei die Einrichtung hinsichtlich seiner Arbeitsbereiche Krankenhaus- und Notfallseelsorge wichtig.

Die Beratungsstelle ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 11 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Und donnerstags gibt es von 9 bis 11 Uhr ein gemeinsames Frühstück. Telefonisch erreichbar ist Lebensraum unter 04791/ 133 98.