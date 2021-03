Bei Uwe Hansmann in der Sankt-Jürgen-Apotheke in Lilienthal befindet sich eines der Zentren für kostenlose Bürgertests. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz/Borgfeld. „Jede nicht erkannte Infektion trägt negativ zum weiteren Verlauf der Pandemie bei und sollte daher vermieden werden“, heißt es vom Landkreis Osterholz. Eine Möglichkeit, Corona-Infektionen zu erkennen, sollen die sogenannten Bürgertestungen sein - soweit verfügbar einmal pro Woche per kostenlosem Schnelltest. In Niedersachsen soll dieser Beschluss der Bundesregierung mittels dezentraler Angebote umgesetzt werden. An diesem Donnerstag, 18. März, starten beispielsweise in Grasberg und Worpswede Bürgertestzentren. In Lilienthal sind die kostenlosen Schnelltests bereits in der Sankt-Jürgen-Apotheke möglich.

Die Bürgertestungen können laut Landkreis von ausgewählten niedergelassenen Ärzten, Zahnärzten, Apotheken, medizinischen Laboren, Rettungs- und Hilfsorganisationen und privaten Anbietern angeboten werden. Die Kommune Grasberg setzt als ausführende Stelle auf das Pflegezentrum Grasberg. Wie berichtet, ist der Pflegedienst testerfahren und testet seit einer Woche auch die Beschäftigten der Gemeinde.

Binnen weniger Tage entwickelten unter Federführung von Stefan Ritthaler Verwaltung, Pflegezentrum, Kirchengemeinde und das Bündnis für Familie gemeinsam ein Konzept für die Bürgertestungen im Gemeindesaal der Kirchengemeinde. Dieses Angebot richte sich ausschließlich an symptomfreie Menschen, betont der Allgemeine Stellvertreter der Bürgermeisterin.

Damit sollen Hausärzte und Apotheken entlastet werden, da diese hoffentlich demnächst in die Impfungen eingebunden seien, begründet Ritthaler diesen Weg. Die Grasberger Diakonin Kerstin Tönjes sagt für das Bündnis für Familie: „Wir finden einfach wichtig, dass diese Möglichkeit für Familien besteht.“ Damit bekämen junge Menschen eine Chance, die Alten wieder zu besuchen.

Bis zu 500 Menschen könnten sich pro Woche im Gemeindesaal der Grasberger Kirchengemeinde nach vorheriger Anmeldung einem kostenlosen Corona-Schnelltest unterziehen. Aber er wisse nicht, wie viele das Angebot annehmen, so Ritthaler. Aber es sei klar gewesen, dass man für die 8000 Einwohner des Ortes etwas machen müsse. Los geht es mit kostenlosen Tests jeweils mittwochs und donnerstags. Bei starker Nachfrage könne das Pflegezentrum die Testkapazitäten schnell erhöhen. Ritthaler: „Das Ganze ist ein lernendes System.“

Wie stark die Nachfrage sein kann, das habe das Testteam von Curaer Ambulant vor Weihnachten erlebt, so Birgit Seelow. Rund 600 Schnelltests wurden seinerzeit durchgeführt. Seit Kurzem testet der Worpsweder Pflegedienst nun auch das Worpsweder Kita-Personal und er bietet ab diesen Donnerstag in Absprache mit der Gemeinde die kostenlosen Bürgertestungen an. „Wir hätten selbst die Räume nicht und kein geschultes Personal“, so Bürgermeister Stefan Schwenke.

In Lilienthal werden kostenlose Bürgertests bereits in der Sankt-Jürgen-Apotheke angeboten. Aus Sicht von Bürgermeister Kristian Tangermann habe es daher keine Notwendigkeit gegeben, Parallelstrukturen aufzubauen. Apothekeninhaber Uwe Hansmann hat für die Schnelltests einen ehemaligen Lagerraum mit gesondertem Eingang vorbereitet. Vier Mitarbeiter sind geschult. Getestet werden kann im Zehn-Minuten-Takt und derzeit lägen 120 Anmeldungen für die nächsten Tage vor. Versuchsweise bieten Hansmann und sein Team auch Sonntagstermine an. Sämtliche Informationen, Terminbuchungen und das Mitteilen des Testergebnisses erfolgen per Internet. Bislang habe er Menschen getestet, die beispielsweise einen Besuch bei der Großmutter oder einen Termin beim Logopäden hatten.

„Ich finde es einfach unsinnig, effektiv vorhandene Strukturen nicht zu nutzen. Wir können sowohl impfen als auch testen“, kommentiert der Worpsweder Arzt und Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) für den Landkreis Osterholz, Detlef Risch, die Bürgertest-Stationen in den Kommunen. Auch er biete Schnelltests an, dürfe diese aber nicht über staatliche Stellen abrechnen. Für den Getesteten bedeuten das Kosten von 20 bis 25 Euro. Und seine Kritik geht noch weiter: Aus Sicht eines niedergelassenen Arztes sei der Umgang mit der Pandemie aufgebläht und verzögert. Risch fordert koordinierte Maßnahmen. Zudem blicke er skeptisch auf die Tests: „Die Testungen bilden das Geschehen von vor fünf Tagen ab.“ Wer ein negatives Testergebnis habe und denke, von ihm gehe keine Gefahr aus, unterliege einem Irrglauben.

In Borgfeld gibt es derzeit noch keine Teststation, teilt die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz auf Nachfrage mit. Im Laufe der Woche sollen weitere Teststellen über die Stadtteile ausgeweitet werden. Eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Testangebote findet sich auf der Website unter www.gesundheit.bremen.de.

Zur Sache

Teststationen

Grasberg: ab 18. März zunächst mittwochs von 8 bis 11 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr, Speckmannstraße 40, Anmeldung werktags zwischen 8 und 14 Uhr unter der Nummer 01729022171.

Worpswede: 18., 28. März und 1. April donnerstags 9 bis 16 Uhr, ab 9. April jeweils freitags von 8 bis 14 Uhr, Hembergstraße 29a, ohne Anmeldung, Fragen werden unter 04792/9897610 beantwortet.

Lilienthal: Sankt-Jürgen-Apotheke, Moorhauser Landstraße 2a, Anmeldung und Testergebnis unter www.schnelltest-lilienthal.de.

Für einen kostenlosen Schnelltest werden die Krankenversicherungskarte und der Ausweis benötigt. Eine laufend aktualisierte Übersicht über die kreisweiten Teststellen veröffentlicht der Landkreis Osterholz unter www.landkreis-osterholz.de/corona-schnelltest veröffentlichen.