Jörg van den Berg, Gesa Jürß und Beate Arnold (von links) demonstrieren die Vielfalt der Möglichkeiten, die die neue Worpswede-Bank bietet. Der Prototyp vor der Großen Kunstschau wird bereits jetzt reichlich frequentiert. (Sabine von der Decken)

Worpswede. Es waren seine Erkundungsspaziergänge durch Worpswede, die Jörg van den Berg, künstlerischer Leiter und Vorstand der Großen Kunstschau Worpswede, die Augen öffneten für gammelige Bänke und verschenkte Perspektiven. Das sei ein falsches Signal, das damit von Worpswede ausgehe, so van den Berg. Die Bänke stehen zwar an richtigen Orten, aufgrund ihres Zustandes aber möchte sie niemand mehr besetzen.

Im Rahmen des Kunstprojekts „Kaleidoskop Worpswede, Kunstwerk, Landschaft, Lebensort“ wurde daraufhin die Idee für die „Worpswede-Bank“ entwickelt. Mit 15 Wunschstandorten, von denen gut die Hälfte zurzeit noch mehr Wunsch als Standort sind, will der Worpsweder Museumsverbund die Aspekte von Landschaft und Lebensort stärker in Szene setzen. Auf der kleinen Wiese vor der Großen Kunstschau steht der Prototyp der Worpswede-Bank. Bis Ende des Jahres hofft der Museumsverbund, weitere sechs bis sieben Exemplare im öffentlichen Raum in Worpswede aufstellen zu können.

Vier verschiedene, in Anlehnung an Heinrich Vogeler entstandene Varianten der Worpswede-Bank gestaltete das Leipziger Büro Quartier Vier für den Künstlerort. Von Vogeler entlehnten sie filigrane Ornamentik des Jugendstils, die sich in Form stilisierter Blattmuster in der stählernen Bodenplatte und Rückenlehne findet. Besonderer Wunsch van den Bergs war die Konzipierung eines Fünfsitzers als Referenz an die fünf Begründer der Worpsweder Künstlerkolonie. Die spezielle über die Formensprache einer üblichen Parkbank hinausgehende Gestaltung erleichtert die Kommunikation zwischen den Sitzenden. Van den Berg ist davon überzeugt, dass die Worpswede-Bank mehr ist als nur Sitz, sondern zu Gesprächen und zum Zusammenkommen einlädt. Ihre mehrdimensionale Ausrichtung ermöglicht verschiedene Sichtweisen und Blickwinkel auf Worpswede.

Aufgrund der fest mit der Bank verbundenen, trotz alledem filigranen Bodenplatte ist Flexibilität an den Aufstellungsorten garantiert. Rhythmik entsteht durch unterschiedliche Breiten der geölten Lerchenhölzer auf der Sitzfläche. Mit Umbau des Kaffee Worpswede geht auch eine Umstrukturierung des Außenraums einher, verspricht van den Berg. Ein Element davon ist die Worpswede-Bank.

Paten gesucht

Die Sorge, dass aufgrund fehlender Wegführung Besucher die „kunstvoll“ gestaltete Bank eher als Kunstwerk denn als Sitzmöbel erkennen, scheint vor der Großen Kunstschau unbegründet. Jörn van den Berg hat bereits sich darauf fläzende Enkelkinder beobachtet wie auch Museumsbesucher, die ihren Besuch mit einem mitgebrachten Picknick an dieser Stelle genussvoll beendeten. „Die Bank ist sehr stark genutzt“, so seine Beobachtung.

Auf dem Barkenhoff findet mit drei Bänken eine „Verdichtung“ statt. Für den Platz am Teich stellt sich Beate Arnold, leiterin des Hauses, eine überdachte Version der Worpswede-Bank in Anlehnung an den Pavillon, der dort zu Vogelers Zeiten stand, vor. Wie viele und welche der Worpswede-Bänke aufgestellt werden, hängt entscheidend von „Bankpaten“ ab. Bis zum 30. September finanziert das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Transport und Aufstellung der von Familien, Gruppen, Vereinen und Unternehmen gespendeten Bänke. „Es ist eine Sache für Kurzentschlossene“, sagt Gesa Jürß, Projektmanagerin des Museumsverbunds. Ziel sei es nicht, Worpswede „durchzubestuhlen“, aber vorstellbar sei in ein bis zwei Jahren, die Aufstellungsorte in Form eines Rundgangs miteinander zu verbinden. „Damit hat man die Quintessenz dessen, was Worpswede ausmacht“, so van den Berg.