Mit verschiedenen Ideen reagiert die evangelische Kirchengemeinde auf das schwindende Interesse am sonntäglichen Gottesdienst. (has)

Lilienthal. Die evangelische Kirchengemeinde Lilienthal hat ein neues Faltblatt erstellt, das Kirchgängern helfen soll, sich im Gottesdienst besser zurechtzufinden. Der Ablauf ist dort Schritt für Schritt festgehalten und sogar farblich geordnet. So behält die versammelte Gemeinde den Überblick und weiß, wann ihr Einsatz beim Singen, Beten oder Glaubensbekenntnis gefragt ist. Damit das „Vater unser“ nicht im Gemurmel endet, ist der Text vorsorglich mit abgedruckt. Der Leitfaden offenbart eines: Die Menschen sind aus der Übung gekommen. „Es gibt eine Art Fremdheit, vielen ist die Liturgie nicht mehr vertraut. Die neue Anleitung soll ihnen Orientierung geben“, sagt Wildrik Piper, der seit 2016 in Lilienthal als Pastor tätig ist.

Die evangelisch-lutherischen Kirchenleute in Lilienthal wollen Hemmschwellen beseitigen, die jemanden davon abhalten könnten, einen Gottesdienst zu besuchen. Im Alltagsgeschäft, wenn gerade nicht Ostern, Weihnachten oder Konfirmationszeit ist, bleiben die Kirchenbänke auch in Lilienthal oft leerer, als sich das die Verantwortlichen wünschen. Zahlen, wie viele Menschen die 10-Uhr-Gottesdienste an normalen Sonntagen besuchen, sind zwar in den Sakristei-Büchern der Kirchen festgehalten. Einen Durchschnittswert hat aber niemand parat, sagt Pastor Piper. Er schätzt, dass es in der Klosterkirche im Schnitt weniger Gottesdienstbesucher sind als noch vor zehn Jahren. Dieser Eindruck würde zu dem Trend passen, den die Evangelische Landeskirche in Hannover verzeichnet. Demnach ist die Zahl der Gottesdienstbesucher in den vergangenen zehn Jahren um ein Viertel gesunken. Die Zeiten, in denen Menschen des Sonntags zum Glockengeläut in die Kirchen strömten, sind schon lange vorbei. Seit Jahren steigt die Zahl der Kirchenaustritte. Im Kirchenkreis Osterholz-Scharmbeck gibt es noch rund 52 000 bekennende Protestanten.

Weniger Ausgaben fürs Heizen

Die Lilienthaler Kirchengemeinde reagiert auch auf andere Weise auf das schwindende Interesse an dem sonntäglichen Standard-Gottesdienst. Das Angebot wurde leicht reduziert: Seit dem Herbst vergangenen Jahres gibt es in der Klosterkirche an jedem zweiten Sonntag im Monat keinen 10-Uhr-Gottesdienst mehr. Gefeiert wird dann in der Sankt-Jürgen-Kirche oder in Brünings Hof, dem Dorfgemeinschaftshaus in Seebergen. „Drei Gottesdienste, das bedeutet, im Winter drei Kirchen zu heizen, dreimal Blumenschmuck zu kaufen, drei Musiker zu beschäftigen und auch drei Pastoren, die parallel Gottesdienste für vielleicht 70 Menschen vorbereiten. Dieser Aufwand steht nicht mehr im Verhältnis, auch wenn es eigentlich nicht meine Sache ist, auf die reinen Zahlen zu blicken“, sagt Pastor Wildrik Piper. Letztlich sei die Kirchengemeinde zu dem Schluss gekommen, dass die Menschen, die sonst in die Klosterkirche gehen, einmal im Monat auch woanders hinfahren können. „Wenn ich in Sankt Jürgen einen Gottesdienst habe, sehe ich auch immer wieder Lilienthaler aus der Ortsmitte. Ich habe auch noch keine Proteste gehört“, berichtet Piper.

In den Lilienthaler Kirchen mag beim Standard-Programm weniger los sein, als entmutigend empfindet der 58-jährige Pastor die Entwicklung trotzdem nicht. Wenn man nicht nur darauf schaue, was am Sonntag um 10 Uhr passiere, dann gebe es schon jetzt eine Fülle von anderen Gottesdiensten. Piper listet sie auf: Die Spanne reicht von monatlichen Andachten in den beiden evangelischen Kindertagesstätten, über spezielle Jugend- oder Familiengottesdienste bis hin zu Literatur-Gottesdiensten. Seit zwei Jahren gibt es in Sankt Jürgen auch die Abendlieder, wo die Menschen in die Kirche kommen, um gemeinsam zu singen – eine Predigt gibt es dann nicht. Und dann sind da natürlich die Gottesdienste, die anlässlich wichtiger Stationen im Leben von Menschen gefeiert werden, als da wären Taufe, Einschulung, Konfirmation, Trauung oder Beerdigung. „Auch da wird gesungen, gepredigt und gebetet. Mit dabei sind oft auch viele Leute, die sonst nicht zum Gottesdienst kommen. Man merkt dort, wie die Menschen berührt sind bei diesen Anlässen“, sagt Piper.

Die Menschen zu berühren, ihnen auch mit den Predigten nahe zu kommen, daran arbeiten Piper und seine Kollegen Tanja Kamp-Erhardt und Volkmar Kamp, die seit September vergangenen Jahres als Pastoren in Lilienthal tätig sind. Am klassischen Gottesdienst will die Kirchengemeinde festhalten, seinen Ablauf umzukrempeln oder eine Art Event mit externer Hilfe daraus zu machen, kommt für die Lilienthaler nicht infrage. „Wir wollen den Gottesdienst nicht umkrempeln. Wenn Veränderungen gewünscht sind, dann muss die Initiative dafür von den Mitgliedern der Gemeinde selbst kommen. Das ist nichts, was von außen aufgesetzt werden kann“, sagt Pastor Piper. Was nicht heißen soll, dass die Pastoren nicht offen sind für Veränderungen. Der vorgesehene Ablauf eines klassischen Gottesdienstes sei auch nicht als Korsett zu verstehen. Er biete eine verlässliche Form, der aber noch genügend Spielräume lasse, auch neue Ideen umzusetzen. Piper und seine Kollegen wissen, dass es darauf ankommt, Gottesdienste anzubieten, die die Menschen ansprechen, in einer Sprache, die auch alle verstehen, die nicht Theologie studiert haben. Und auch komme es darauf an, immer mal wieder auch überraschende Momente einzubauen, ohne die Tradition über Bord zu werfen. Ein Predigttext dürfe nicht langweilig sein, sondern müsse die Menschen berühren. „Sie wollen etwas erleben, was sie betrifft“, sagt Piper.

Feste Strukturen in den Gottesdiensten sind für den Lilienthaler Pastor wichtig – sie böten eine Verlässlichkeit, die dazu führe, dass sich die Besucher zu Hause fühlen. Der neue Leitfaden für die Gottesdienste, der den Gesangbüchern beigelegt wird, sei als Unterstützung gedacht, sich zurechtzufinden. „Wir wollen einen guten Rahmen bieten. Die Menschen sollen nicht nach dem Gottesdienst kopfschüttelnd nach Hause gehen, weil ihnen alles fremd ist und sie sich allein gelassen vorkommen“, sagt Piper.