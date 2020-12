Bastelangebote für daheim liefert die Kirchengemeinde Grasberg. (Kirchengemeinde Grasberg)

Grasberg. Im Dezember können sich die Tage bis Weihnachten für Kinder besonders lang anfühlen, da kann Basteln ein guter Zeitvertreib sein. Eine Wichtelüberraschung mit Ankündigung organisieren die Grasberger Diakonin Kerstin Tönjes und Konfirmanden. Weil das Wichteln für Kindergarten- und Grundschulkinder diesmal coronabedingt nicht in seiner alljährlichen Form stattfinden kann, hat sich das Team eine transportable Alternative ausgedacht: eine Bastelaktion für daheim. Kindergartenkinder erhalten beispielsweise einen Tannenbaum zum Bekleben, oder sie können Rudolf, das rotnasige Rentier, aus einem Pappteller basteln, so Tönjes. Grundschulkinder haben die Wahl. Sie können drei aus sieben Bastelsets auswählen, wie etwa einen Weihnachtsstern falten oder einen Goldengel aus Holz gestalten.

Das Ganze erfolgt per Anmeldung. Die Zettel dafür wurden in Grasberger Kitas und der Grundschule verteilt, erzählt Tönjes, und bis diesen Freitag, 4. Dezember, können die Zettel dort oder im Gemeindehaus der Kirchengemeinde, Speckmannstraße 40, abgegeben werden. Am 10. Dezember sind dann Konfirmandinnen und Konfirmanden im Dienste des Wichtelns unterwegs und stellen den jungen Grasbergern die Tüten vor die Haustür. Die Teilnahme ist kostenlos.