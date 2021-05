Der Verein Hilfe und Tat organisert seit Jahren Hilfsgütertransporte nach Russland. Die Aufnahme entstand 2011. (Undine Zeidler)

Lilienthal. Der Verein Hilfe und Tat gibt bekannt, dass am Sonnabend, 8. Mai von 9 bis 12 Uhr in der mobilen Annahmestelle auf dem Parkplatz vor dem Hotel Schomacker, Heidberger Straße 127, am Falkenberger Kreisel Sachspenden angenommen werden. Auch das Lager auf dem Gelände der Firma Ralf Schulz Kältetechnik, Achim, Gewerbegebiet Ost, in der Max-Planck-Straße 11 ist während dieser Zeit besetzt.