Die neue Fördervereinsvorsitzende der Grundschule am Borgfelder Saatland, Anneke Monsky, ist frisch gewählt und will stets ein offenes Ohr für Anregungen und Wünsche aus der Elternschaft haben. (Petra Scheller)

Borgfeld. Die Förderer der Grundschule am Borgfelder Saatland haben einen neuen Vereinsvorstand gewählt. Nachdem am Ende der Sommerferien immer noch nicht klar war, wie es mit dem Verein zukünftig weiter gehen werde, haben sich Anneke Monsky als Erste Vorsitzende, Annika Tschentscher als ihre Stellvertreterin und Maria Schepers-Bauer als Kassenwartin zur Wahl gestellt – und sind einstimmig gewählt worden. Das Vorstandstrio hat sich inzwischen konstituiert und vertritt ab sofort rund 100 Fördermitglieder der Grundschule im Neubaugebiet Borgfeld-West.

Ihr Ziel sei es, zusätzliche Bildungs- und Freizeitangebote für Schülerinnen und Schüler anzubieten, erklärt Vorstandsfrau Monsky im Gespräch. Ihr Sohn habe sie letztendlich dazu motiviert, das Amt zu übernehmen, berichtet die Luft- und Raumfahrt-Ingenieurin. Monsky wollte sich schon länger ehrenamtlich engagieren. „Der Fördervereinsvorsitz ist jetzt mein Hobby“, berichtet die Physikerin. Innerhalb von einer Woche habe sie mit ihren Kolleginnen die Fortsetzung der Arbeit des ehemaligen Vorstands übernommen und die Weiterführung von Schach-Arbeitsgemeinschaft, Malgruppe und Spanischunterricht am Nachmittag organisiert. Zudem gäbe es Angebote wie Töpfern, Yoga und Fußball.

Der Förderverein organisiere auch in Zukunft schulische Veranstaltungen und Projekte – oder unterstütze diese finanziell. Fortgeführt werde auch die Initiierung sozialer Aktivitäten sowie die Pflege von Patenschaften und Kooperationen mit anderen Schulen und Vereinen, berichtet Monsky. Kinder aus wirtschaftlich benachteiligten Familien würden ebenfalls durch den Förderverein unterstützt.

Kooperation mit der Heimstiftung

„Wir engagieren uns für die Schule unserer Kinder im Sinne einer nachhaltigen Bildung“, sagt die neue Vorsitzende. Die Grundschule sei nicht nur ein Ort zum Lernen, sondern auch Lebensraum. „Unsere Kinder sollen sich hier wohl fühlen“, unterstreicht die Mutter von zwei Kindern.

Für zwei Jahre ist der neue Vorstand nun gewählt. In diesem Zeitraum wollen Monsky und ihre Mitstreiterinnen weiterhin schulische Angebote fördern und ergänzen. Zurzeit seien sie in Gesprächen mit Schulleiterin Kerstin Kinner, um eventuell auch neue Ideen anzuschieben, berichtet Monsky. „Sobald diese in trockenen Tüchern sind, werden wir darüber berichten“, verspricht die Vorsitzende. Weiterhin werde der Vorstand „gute Projektideen unterstützten und verwirklichen“ und sich an der Gestaltung von Schulfesten beteiligen. „Wichtig ist uns auch, dass wir in der Elternschaft mehr wahrgenommen werden. Sonst stehen da bei Schulfesten einfach nur ein paar Spendendosen auf den Tischen, aber keiner verbindet damit so richtig den Verein und die Menschen dahinter“, sagt Monsky. Das solle sich zukünftig ändern.

Der Verein kümmere sich unter anderem um die Instandhaltung des Fußballplatzes, um ein Spielschiff und um die Beschattung des Schulhofes. Die Förderer springen spontan für die Beschaffung von Fußbällen, Springseilen und Gummitwists ein oder besorgen über den kurzen Dienstweg Tischkicker, Hockeyschläger oder Yogamatten. In Kooperation mit der Bremer Heimstiftung sei inzwischen ein Outdoor-Schachfeld entstanden, es wurden Bücher, Spiele und Bastelmaterial für jede Klasse bereitgestellt, die bei Bedarf erneuert werden, verspricht Monsky. Auch in diesem Jahr unterstütze der Verein den Bustransfer zum Weihnachtstheater. Zurzeit bereiten die Vorstandsfrauen Nikolausüberraschungen für die Kinder vor.

Auch künftig werde der Förderverein Gewaltpräventionsprojekte für Viertklässler unterstützen, Unterrichtsmaterial für Mathematik anschaffen und den Känguru-Wettbewerb mitfinanzieren. Wer Anregungen oder Wünsche habe, könne sich mit einer E-Mail an saatland@web.de direkt an den Vorstand wenden.