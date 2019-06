Es wird länger als geplant dauern, bis der alte Vodafone-Mast verschwindet. (Mader)

Grasberg. Kein Handyempfang und kein mobiles Internet ohne Funktürme. Nahe des Wörpedorfer Sportplatzes ragen dicht beieinander gleich zwei in den Himmel. Marke alt und Marke neu. Allerdings verschiebt sich der Rückbau des alten Vodafone-Mobilfunkmastes um ein halbes Jahr, teilt die Gemeinde nun mit. Der auf zehn Jahre geschlossene Mietvertrag mit dem Mobilfunkanbieter, der eigentlich am 31. Dezember 2019 enden sollte, wurde bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Danach bleiben Vodafone zwei Monate, um den alten Mast zurückzubauen.

Vodafone-Sprecher Volker Petendorf sieht darin einen „formalen Beschluss der Gemeinde“. Der Mietvertrag wurde verlängert, weil absehbar war, dass der Umzug der Vodafone-Sendeanlage auf den benachbarten neuen Mast nicht wie geplant bis Ende 2019 zu realisieren sei. Es dauere bis zur ersten Jahreshälfte. Vodafone wolle mit der Verlängerung einen fließenden Übergang gewährleisten. Es solle ja kein Funkloch in Grasberg entstehen. Eine reguläre Verlängerung des Mietvertrags um weitere zehn Jahre sei hingegen nicht notwendig gewesen.

Vor rund 20 Jahren hatte der Telekommunikationsanbieter Vodafone den Mast am Wörpedorfer Sportplatz gebaut. Von LTE und 5G war da noch nicht die Rede. Als vor drei Jahren die Deutsche Telekom angefragt hatte, ob sie den Wörpedorfer Mast mitnutzen könne, so Petendorf, hatten die Planer neben LTE auch die 5G genannte fünfte Mobilfunkgeneration schon mit im Blick. Denn: „Natürlich plant man mit Zukunftstechnologien.“

Der neue Mobilfunkmast sei so ausgelegt, dass neben LTE-Antennen auch 5G-Antennen installiert werden können - von Vodafone, Deutsche Telekom und gegebenenfalls weiteren Anbietern. Petendorf begründet: „Nach Möglichkeit wird die Infrastruktur von den Netzbetreibern gemeinsam genutzt.“ Wenn es die Statik hergibt. Genau darum ziehen die Vodafone-Antennen bald um. Als die Telekom vor etwa drei Jahren laut Petendorf die Mastnutzung bei Vodafone anfragte, habe die statische Prüfung ergeben, dass der Turm nicht für weitere Mobilfunktechnologien geeignet sei.

Die Deutsche Telekom baute darum neu und Vodafone zieht in den nächsten Monaten mit ihren Antennen auf deren Funkturm. Laut Petendorf haben da noch mehrere Anbieter mit ihren Anlagen Platz. Er sagt: „Der Standort ist zukunftsfähig.“ 5G soll denn auch „in mittlerer Zukunft“ und „nach und nach“ auf den 25 000 Anlagen der Deutschen Vodafone ausgebaut werden, so Petendorf. Und in Grasberg lässt das Unternehmen zunächst den alten Mast demontieren, sobald dessen Antennen umgezogen seien.