Fürs Foto haben sich Kristian Tangermann (links) und Karl-Heinz Bramsiepe auf der Flutbrücke getroffen. Der Bau wird die beiden in den kommenden Jahren noch häufiger beschäftigen. (André Fesser)

Borgfeld/Lilienthal. Wenige Tage nach seinem Amtsantritt hat Borgfelds neuer Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe der niedersächsischen Nachbargemeinde Lilienthal einen Antrittsbesuch abgestattet. Bramsiepe traf sich mit Bürgermeister Kristian Tangermann, um über die Zusammenarbeit der beiden Nachbarn zu sprechen. Dabei stand der Wunsch nach einer Bewältigung des Pendlerstroms über die Landesgrenze genauso auf der Agenda wie der Neubau der Flutbrücke. Wie berichtet, soll der Autoverkehr während der Bauphase über die Straßenbahnbrücke geführt werden. Und das werde zu Behinderungen in Lilienthal und Borgfeld, aber auch im weiteren Umkreis führen, so Tangermann: „Es wird Ausweichverkehre zum Beispiel über Ritterhude oder Fischerhude geben.“ Karl-Heinz Bramsiepe betonte, dass man daran arbeiten müsse, dass der Ausweichverkehr nicht durchs Borgfelder Wohngebiet führt. Er sieht hierbei das Amt für Straßen und Verkehr als koordinierende Behörde gefordert. Wichtig, so Tangermann, sei es, sich schon jetzt über Problemlösungen zu unterhalten. Mitte 2020 soll die Flutbrücke abgerissen werden.