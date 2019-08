Arbeiter verlegen das Breitbandkabel in der Bergstraße. (Christian Kosak)

Wochenlang hatte Dieter Pilz mit der Baustelle in der Lilienthaler Bergstraße gelebt. Dabei wohnt er eigentlich in der Straße Am Fuchsberg, aber da muss er durch die Bergstraße durch. Endlich war die Fahrbahn im Ortsteil Seebergen wieder frei, da kamen schon die nächsten Bauarbeiter – diesmal nicht von der Gemeinde, sondern vom Energie- und Telekommunikationsunternehmen EWE. „Das kann doch nicht wahr sein“, ärgert sich der Anlieger über die mangelnde Kommunikation und Koordination zwischen Rathaus und Unternehmen.

„Kann verstehen, dass die Anwohner sauer sind“

Nach Angaben von Bauamtsleiter Stephen Riemenschneider wurden im Kurvenbereich in der Bergstraße 46 bis 48 Rasengittermatten vom Baubetriebshof der Gemeinde verlegt. Das sei wegen der Verkehrssicherheit nötig, erklärt der Fachmann. Gerne hätte er die Arbeiten mit der EWE abgestimmt, diese habe sich aber erst am Dienstag bei der Gemeinde gemeldet, dass sie Breitbandkabel in der Bergstraße verlegen wolle. „Da hatten wir unsere Arbeiten schon erledigt“, so Riemenschneider. Er kann verstehen, dass die Anwohner sauer sind, und betont, dass die Gemeinde die Versorger frühzeitig – schon während der Haushaltsberatungen im Herbst – über anstehende Bauarbeiten im Folgejahr informiert. „Mehr können wir da nicht tun“, so Riemenschneider.

Die EWE indes erklärt, dass sie der Gemeinde die einzelnen Bauabschnitte für den Ausbau des Glasfasernetzes in Lilienthal bereits vor einem Jahr mitgeteilt habe. „Davon profitieren 950 Haushalte, die dann zukünftig mit 1000 Megabit pro Sekunde surfen können“, betont EWE-Sprecher Mathias Radowski. Im Fall der Bergstraße seien die Arbeiten jedoch so unterschiedlich, dass die Baufirmen ohnehin nicht gleichzeitig hätten arbeiten können. Zudem seien Tiefbaufirmen derzeit sehr gefragt und deshalb nicht flexibel verfügbar. „Wir bedauern die temporären Unannehmlichkeiten“, sagt der Sprecher.

Es wird also wieder gebuddelt in der Bergstraße. Dafür gibt es dann künftig nicht nur befestigte Seitenstreifen in der Kurve, sondern auch schnelles Internet.