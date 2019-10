Anwohner fordern Bürgersteig

Hier an der Butendieker Landstraße beginnt die Umleitung. Sie führt zunächst über die Amtmann-Schroeter-Straße und dann weiter über die Straße "Auf der Koppel". (Silke Looden)

Lilienthal. Infolge einer Baustelle auf der Butendieker Landstraße wird der Verkehr aktuell über die Straße „Auf der Koppel“ in Lilienthal umgeleitet. „Soweit, so normal“, sagt Anwohner Nikolai Goldschmidt. Allerdings gebe es einen Abschnitt an der Straße „Auf der Koppel“, der keinen Bürgersteig habe. Es handele sich dabei um etwa einhundert Meter und gerade dort wohnten viele Kinder. Der Familienvater sieht die Gefahr und hat sich deshalb an die Gemeinde Lilienthal gewandt – ohne Erfolg.

„Ich habe die Sache konstruktiv im Rathaus zur Sprache gebracht“, schreibt Goldschmidt an die Redaktion. Er und andere Anwohner schlagen vor, aus der Anwohnerstraße eine Spielstraße zu machen oder zumindest die fehlenden einhundert Meter Bürgersteig zu bauen, um die Gefahr für die Kinder zu reduzieren. Denn, so Goldschmidt, im Moment sei nicht ersichtlich, wo die Straße beginne und wo man einigermaßen gefahrlos laufen könne.

„De facto machen wir die Pforte auf und Autos fahren einem ,über den Fuß'“, ärgert sich Goldschmidt. Auch ein persönliches Gespräch mit Bürgermeister Kristian W. Tangermann habe nichts gebracht, zeigt sich der Anwohner enttäuscht: „Unser Wunsch wurde ausgeschlagen – kein Geld.“ Dass aus Geldmangel nicht gebaut werde, kann Goldschmidt sogar noch verstehen, aber dass man die Kleinsten ohne Not in Gefahr bringe, sei unverständlich. Schließlich gebe es Alternativen.

Goldschmidt plädiert für eine Umleitung über die Amtmann-Schroeter-Straße und die Olbersstraße. Diese sei zum einen kürzer und zum anderen sicherer, weil es dort einen durchgehenden Bürgersteig gebe. Goldschmidt argumentiert auch mit einer Verkehrszählung vom Mai. Diese hätte ergeben, dass täglich mehr als 500 Autos über die Straße „Auf der Koppel“ fahren. Wie viele es durch die Umleitung sind, darüber mögen die Anwohner gar nicht nachdenken. Sie wünschen sich für eine für alle Beteiligten „smarte Lösung“.

Bauamtsleiter Stephen Riemenschneider weiß um die Sorgen der Anwohner. Allerdings, so erklärt er, seien der Gemeinde die Hände gebunden. „Die Butendieker Landstraße ist eine Bremer Straße. Deshalb hat die Bremer Polizei das Umleitungskonzept erarbeitet“, so Riemenschneider. Natürlich sei auch eine Umleitung über die Amtmann-Schroeter-Straße und die Olbersstraße denkbar, aber „die Bremer haben offenbar anders entschieden“.

Für bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation in der Straße „Auf der Koppel“ habe die Gemeinde Lilienthal kein Geld. „Das geringe Verkehrsaufkommen bei normaler Nutzung rechtfertigt den Umbau zur Spielstraße nicht“, so Riemenschneider. Auch der Ausbau des Bürgersteiges sei nicht so einfach möglich. „Die Straße ist wegen der Bäume nicht breit genug“, erklärt der Bauamtsleiter. Er hofft, dass die Bauarbeiten an der Butendieker Landstraße bald abgeschlossen sind, damit sich die Situation „Auf der Koppel“ wieder entspannt.