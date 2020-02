Das ist die Erweiterungsfläche von Poliboy an der Tornéestraße in Lilienthal. Wenn es nach der Firma geht, soll hier eine neue Halle entstehen. In der Nachbarschaft regt sich daher seit Jahren Protest. (CARMEN JASPERSEN)

„Wir haben nichts gegen Poliboy. Wir benutzen sogar die Produkte. Aber es ist nicht mehr zeitgemäß, eine so große Halle mitten in ein Wohngebiet zu bauen“, meint Anwohner Matthias Gross. Er ist vor 15 Jahren mit seiner Familie von Bremen nach Lilienthal gezogen. „Wir wussten, dass wir ein Haus neben einer Fabrik kaufen, aber damit haben wir nicht gerechnet.“ Insgesamt zwölf Parteien wollen die Erweiterung von Poliboy verhindern. Das Lilienthaler Unternehmen plant, eine 9,5 Meter hohe Lagerhalle auf dem Nachbargrundstück zu bauen.

Die Anwohner können nicht verstehen, dass es im Lilienthaler Gemeinderat eine klare Mehrheit für den Erweiterungsbau an der Tornéestraße gibt. Bereits vor zwei Jahren brachten die Politiker die Bebauungsplanänderung auf den Weg. Dieser sieht eine Umwandlung des bisherigen Mischgebietes in zwei separate Gebiete für Wohnen und Gewerbe vor. Bis heute ist die Änderung des Planungsrechts nicht verabschiedet. Offenbar dauert die Bearbeitung der Stellungnahmen – unter die der Anwohner – länger als gedacht. Als die WÜMME-ZEITUNG in dieser Woche über den Fortbestand der Unternehmenspläne berichtete, meldeten sich die Gegner des Projekts wieder zu Wort.

„Poliboy und seine Nachbarn, das hatte in Lilienthal schon immer Konfliktpotenzial“, weiß Matthias Gross. Seit 1951 produziert die Firma in der Tornéestraße. Inzwischen stellt Poliboy seine Pflegeprodukte für den Weltmarkt her und braucht dringend neue Lagerkapazitäten. Aktuell erstreckt sich die Fabrik über drei Etagen auf 5000 Quadratmetern. Das Lager befindet sich im Keller, weil es sonst keinen Platz mehr gibt. Logistisch ist das suboptimal und so will Geschäftsführer Torsten Emigholz in eine neue, 9,5 Meter hohe Halle auf dem 1300 Quadratmeter großen Nachbargrundstück investieren.

Eine so große Halle ist für die Nachbarn eine „städtebauliche Katastrophe“. Sie können nicht verstehen, warum die Gemeinde Neubaugebiete ausweist und Neubürger anlockt, wenn sie gleichzeitig Gewerbe mitten im Ort in dieser Größenordnung zulassen will. „Der Bürgermeister wirbt mit dem ruhigen Wohnen im Grünen. Da passt eine solche Halle nicht ins Bild“, ärgert sich Nachbar Piet Kühl und findet, dass Poliboy in ein Gewerbegebiet auf der grünen Wiese umziehen sollte. Poliboy-Geschäftsführer Torsten Emigholz indes setzt weiter auf den alten Standort. Ein Neubau auf der grünen Wiese kommt für ihn nur infrage, wenn es gar nicht anders geht.

Mit der Erweiterung würden auch mehr Lastwagen kommen, befürchtet Anwohner Achim Dellinger. „Der Schwerlastverkehr würde sich durch die neue Lagerhalle verdoppeln“, schätzt er. Schon heute sei die Verladung in der Tempo-30-Zone eine Zumutung. „Dort entstehen regelmäßig gefährliche Situationen“, so Dellinger. Der zusätzliche Verkehr sei auch ein Problem für die vielen Radfahrer auf dem Jan-Reiners-Weg, die die Tornéestraße kreuzen müssen. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück.

„Dort lagern gefährliche und explosive Stoffe“, warnt Achim Dellinger mit Blick auf die chemische Zusammensetzung der Pflegemittel für Möbel, Fußböden und Fliesen. Er fragt sich, ob die Bäume auf dem Gelände tatsächlich gefällt werden mussten und was wohl aus den Fledermäusen geworden ist. Torsten Emigholz hatte erst vor Kurzem versichert, dass Poliboy keine Chemiefabrik sei. Die Pappeln, betont er, seien tatsächlich morsch gewesen und die Fledermäuse hätten Fledermauskästen bekommen. Emigholz wünscht sich vor allem eine Versachlichung der Diskussion.

Die Anwohner wollen weiter kämpfen, während die Gemeindeverwaltung weiter an der Änderung des Bebauungsplanes arbeitet. Zahlreiche Stellungnahmen müssen abgearbeitet, das Lärmschutzgutachten überarbeitet werden. Bauamtsleiter Stephen Riemenschneider geht jedoch davon aus, dass das Thema noch dieses Jahr wieder auf die Tagesordnung kommt. „Wenn die Halle erst einmal steht, werden sich die Lilienthaler fragen, wie das passieren konnte“, prognostiziert Gross.