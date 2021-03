Auf der Pferdekoppel hinter dem Borgfelder Kaisenstift sollen bald zwei Gebäudetrakte mit insgesamt 37 kleineren Wohnungen entstehen. Anwohner kritisieren die Pläne. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld. Gegen das von der Kaisen-Stiftung gemeinsam mit der Convivo-Gruppe geplante Wohnbauprojekt am Rethfeldsfleet regt sich Widerstand. Anwohner der Straßen Weingartstraße, Rethfeldsfleet und Upper Borg kritisieren unter anderem, dass die Verkehrsinfrastruktur nicht für mehr Verkehr ausgelegt ist.

Wie berichtet, möchte die Kaisen-Stiftung hinter dem Kaisenstift am Rethfeldsfleet zwei Wohngebäude errichten. Darin sollen 37 bezahlbare Wohnungen mit Grundflächen zwischen je 30 und 50 Quadratmetern für Menschen mit schmalem Geldbeutel, wie Senioren und Studenten, entstehen. Die Convivo-Gruppe soll als Investor und Betreiber auftreten. Der Baubeginn für die Häuser, die nach den Kaisen-Kindern Franz und Ilse benannt werden sollen, ist für Ende dieses Jahres vorgesehen.

Einer, der das noch nicht sieht, ist Hans-Dieter Hilken. „Wir haben jetzt am Rethfeldsfleet inklusive Nebenstraßen gut 30 Wohneinheiten“, sagt er. Verdoppele sich die Anzahl der Wohneinheiten, werde es zwangsläufig mehr Straßenverkehr geben, zumal eine direkte Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) fehle. Bis zur nächsten Haltestelle der Straßenbahnlinie 4 müssten die Bewohner 1,8 Kilometer laufen, bis zu Borgfelds Mitte zwei Kilometer. „Senioren als künftige Mieter sind also auf ein Auto angewiesen.“ Und auch nicht jeder Student werde täglich sechs Kilometer mit dem Fahrrad zur Uni fahren, glaubt die Borgfelderin Elke Meyer. Dieser zusätzliche Verkehr könne nur über die schon jetzt, insbesondere zwischen 15 und 17 Uhr, hoch belastete Straße Upper Borg oder über die teilweise einspurige Wilhelm-Kaisen-Allee geführt werden. Ein anderes Problem ist laut Hilken die schmale Zuwegung zum hinteren Teil des Grundstücks, auf dem gebaut werden soll. Dieser Weg werde teilweise von zahlreichen Kindern und Jugendlichen auf ihren Wegen zum Ökumenischen Gymnasium und zum Schulzentrum Rockwinkel in Oberneuland genutzt.

Nicht im Sinne der Kaisens

Nicht bedacht habe die Stiftung auch, dass Studenten und Senioren ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. „Senioren, die dorthin ziehen, wollen ihre Ruhe haben, Studenten auch mal feiern.“ Hans-Dieter Hilken, der am Rethfeldsfleet geboren ist, dort seit fast 75 Jahren in zweiter Reihe wohnt und Familie Kaisen noch persönlich kennengelernt hat, bezeichnet das bisher vorgelegte Konzept als „Katastrophe“.

Elke Meyer zufolge ist die Straße Rethfeldsfleet auch „baulich nicht für mehr Straßenverkehr gemacht“. Meyer wohnt seit 27 Jahren an der Weingartstraße. „Es kommt mir vor, als wäre das Vorhaben nicht zu Ende gedacht“, sagt sie. Die Gebäude seien viel zu groß geplant. „Eine solche Wohnanlage würde die Atmosphäre in diesem Wohngebiet zerstören und der landwirtschaftlichen Verbundenheit der Familie Kaisen widersprechen“, glaubt Meyer. „Das kann nicht im Sinne von Helene Kaisen sein.“ Die Borgfelderin ist sicher, über die Pläne der Kaisen-Stiftung wird zu reden sein. „Es ist nicht so, dass alles schon beschlossene Sache ist, wie es sich bei Herrn Brüning vom Vorstand der Kaisen-Stiftung anhört“.

Wie Elke Meyer sind viele Anwohner skeptisch, manche sogar erbost. Besonders im Umfeld des Kaisenstifts gebe es mehrere Anwohner, die dem Projekt sehr ablehnend gegenüber stehen, weiß Hans-Joachim Osmers. Der 72-jährige Anwohner der Weingartstraße moniert: „In Borgfeld steht der dörfliche Charakter im Vordergrund, und der wird auf einmal aus rein wirtschaftlichen Gründen in den Wind geschlagen.“ Auch der Erhalt naturnaher Flächen würde wirtschaftlichen Interessen untergeordnet. „Das passt alles nicht zueinander.“ Osmers betont, dass die Zuwegung vom Rethfeldsfleet zum Grundstück des Kaisenstifts „für den dann zunehmenden Verkehr überhaupt nicht geeignet ist“. Sein Fazit: „Hinter den Plänen steckt sehr viel Theorie.“ Seiner Ansicht nach „sind hier die Ortspolitiker im Beirat sehr stark gefragt“. Sie müssten das Projekt im Sinne Borgfelds ablehnen.

Auch die Bürgerinnen und Bürger, die gegen das Projekt sind, wollen nicht untätig bleiben. Ein Anwohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, kündigt an, alle politischen Mittel ausschöpfen zu wollen, um das Wohnprojekt zu verhindern. Bei derzeit mehr als 100 Beschäftigten im Kaisenstift sei jetzt schon eine Menge Verkehr auf den Straßen unterwegs, sagt er und befürchtet, dass der Pflegekonzern Convivo früher oder später auch beeinträchtigte, pflegeintensive Menschen in den geplanten Gebäuden unterbringen wird. Dann, malt er sich aus, könnte der Straßenverkehr auf das Dreifache anwachsen und die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern stünde auf dem Spiel.

Schon jetzt gebe es keinen separaten Radweg. „Die Zuwegung müsste ausgebaut werden, aber dafür ist kein Platz.“ Aus Sicht des Anwohners würde mit dem Bau außerdem der Zugang zu einem Naherholungsgebiet der Borgfelder zerstört. „Hier gehen Spaziergänger, Leute mit Hunden, Mütter mit Kinderwagen und es laufen Jogger – das zu zerstören, wäre nicht im Sinne des Erblassers“, glaubt der Borgfelder.

Zur Sache

Der Standpunkt des Beirates

Der Borgfelder Beirat betrachtet das Vorhaben mit Skepsis. Auf einer Sitzung im Oktober äußerten einige Mitglieder vor allem Zweifel am Bedarf bei den anvisierten Zielgruppen für die Wohnungen am Ortsrand und an der ökologischen Ausrichtung des Bauprojekts. Ein Grund war auch die aus Sicht einiger Politiker fragliche Rolle des Pflegekonzerns Convivo als von der Stiftung in Aussicht gestellter Betreiber. Der Vorstand der Kaisen-Stiftung, Horst Brüning, hatte vor gut einem Monat im Interview mit der WÜMME-ZEITUNG gesagt, ob Convivo am Rethfeldsfleet auch Pflegeservices anbieten werde, könne er noch nicht endgültig beantworten. Für Irritationen hat diese Aussage Brünings gesorgt: „Als privates Unternehmen können wir umsetzen, was die Baubehörde genehmigt. Da müssen wir den Beirat nicht fragen.“ Der Vorstand hatte jedoch auch betont: „Wir sind bewusst zuerst in den Beirat gegangen, weil uns an guter Nachbarschaft gelegen ist. Wir wollen die Borgfelder mitnehmen.“ Er versprach, den Borgfelder Ortsamtsleiter auf dem Laufenden zu halten und dem Beirat sowie dem Bauausschuss jederzeit Rede und Antwort zu stehen.