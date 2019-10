Bremervörde. Einen Apfeltag veranstaltet der Umweltschutzverein Nabu am Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 17 Uhr in der Umweltpyramide in Bremervörde, Huddelberg 14. Wie in jedem Jahr sei diese große Veranstaltung als Treffpunkt für alle gedacht, die sich für Äpfel und Apfelprodukte interessieren. Im Mittelpunkt des Apfeltages stehen die Themen Sortenvielfalt und Obstbaumpflege sowie die Aktion „Apfelsaft selber pressen“. Auch ein großes Angebot an unterschiedlichen Apfelkuchen werde wieder dabei sein. Der Eintritt ist frei.

Einen Ausschnitt aus der breiten Palette an leckeren Äpfeln und Apfelprodukten wird Buchautor und „Apfelpapst“ Eckart Brandt mitbringen. Er werde sicher auch das eine oder andere Rezept dazu verraten, heißt es vom Nabu. Wer wissen will, welche Apfelsorte im heimischen Garten wächst, kann seine Äpfel dem Pomologen Michael Ruhnau zeigen. Er wird versuchen, die Sorte an Form, Farbe und Geschmack zu bestimmen. „Zuweilen finde ich dabei auch eine unbekannte, einzigartige Sorte, die noch keinen Namen hat,“ erzählt Ruhnau. „Es sollten drei Äpfel, möglichst mit Stiel und mit der typischen Farbe und Größe zum Bestimmen mitgebracht werden.“

Um 12 Uhr beginnt ein kostenloser Schnellkursus zum Thema Obstbaumschnitt mit einem Fachmann vom Bio-Gärtnerhof Badenstedt. Natürlich freue sich die Nabu-Umweltpyramide über jede freiwillige Spende zur Unterstützung des Angebots. Außerdem biete der Bio-Gärtnerhof Badenstedt auch Obstbäume zum Verkauf an. Ergänzend steht der Baumwart Fabian Koeneke für Fragen zur Verfügung und informiert über seine Angebote.

Wer wissen möchte, wie die Apfelvielfalt schmeckt, kann an der Saftpresse Apfelsaft selber herstellen und am Kuchenbuffet aus einer Vielzahl an Apfelkuchen wählen, so dass für die ganze Familie etwas dabei sei.