Die Floorballer aus Lilienthal wurden bei der Sportlerehrung der Gemeinde in der Schützenhalle ausgezeichnet. (Maximilian von Lachner)

Lilienthal. Lilienthal steckt voller sportlicher Talente. Einmal im Jahr wird das besonders deutlich, wenn die Gemeinde zur großen Sportlerehrung einlädt. In der Schützenhalle des Lilienthaler Schützenvereins tummelten sich am Freitagabend zig Kreis-, Bezirks- und Landesmeister, und auch Deutsche Meister und Pokalsieger zählten dazu. Insgesamt etwa 130 vor allem junge Sportlerinnen und Sportler und ihre Trainer waren gekommen, um von Bürgermeister Kristian Tangermann Urkunden in Empfang zu nehmen und noch einige Zeit beim Klönschnack zu verweilen. „Wir möchten damit den Trainingsaufwand und die herausragenden Leistungen würdigen. Die Ehrung soll aber auch ein Anreiz für die Sportler sein, dran zu bleiben und sich neue Ziele zu stecken“, sagte der Bürgermeister vor Beginn der Veranstaltung.

Die Sportlerehrung ist in Lilienthal eine langjährige Übung: Seit Mitte der 80er-Jahre würdigt die Gemeinde Sportlerinnen und Sportler, die Besonderes geleistet haben. Es geht dabei vor allem um Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. In früheren Zeiten wurden auch erwachsene Sportler geehrt, doch irgendwann zeigte sich, dass damit der Rahmen zahlenmäßig gesprengt wurde und es auch immer mal wieder dazu kam, dass Sportler trotz hervorragender Leistungen schlicht vergessen wurden. Heute gilt, dass Erwachsene und Ü18-Mannschaften auf Vorschlag der Sportkonferenz Lilienthal speziell nominiert werden können. Bei der Sportkonferenz, der über 20 Sportvereine angehören, laufen die Fäden bei der Vorbereitung der Ehrung zusammen. Vorsitzender Manfred Kiehn schickt vorab Formulare an sämtliche Sportvereine, in die sie dann selbst eintragen können, welchen Sportler oder welche Mannschaft aus dem Kinder- und Jugendbereich mit Meistertiteln sie entsenden möchten. Anhand dieser Liste erfolgt dann die Einladung aus dem Rathaus.

Zu den Geehrten zählten diesmal auch die Floorballer des TV Lilienthal, deren Herren-Mannschaft in diesem Jahr Deutscher Pokalsieger und Deutscher Vizemeister geworden ist. Die Erfolgsmannschaft gibt es in ihrer ursprünglichen Besetzung nicht mehr, aus der Bundesliga wurde sie abgemeldet und nun soll ein behutsamer Wiederaufbau in der Regionalliga erfolgen. Umso willkommener war jetzt die Ehrung durch die Gemeinde. „Das ist noch mal ein schöner Abschluss und auch toll, weil die Spieler sich noch einmal treffen konnten“, sagte Pressesprecher Tobias Melde nach der Ehrung. Auch Maurice Meyer vom Schützenverein Lilienthal empfand die Einladung der Gemeinde als „schöne Geste“. Der 13-Jährige gehört erst seit knapp einem Jahr dem Schützenverein Lilienthal an und ist schon nach nur zwei Monaten Meister auf Kreisebene im Luftgewehrschießen geworden. „Das motiviert natürlich, weiter zu machen“, sagte der Gymnasiast.

Von U 7 bis Ü 65

Das wohl zahlenmäßig größte Kontingent der geehrten Sportler stellte der SV Lilienthal/Falkenberg, was aber auch nicht weiter verwundert, denn Fußball ist nun mal ein Mannschaftssport. Diverse Meistertitel haben die Kicker zwischen sechs und 17 Jahren in der zurückliegenden Saison erspielt. Nach und nach wurden sie nach vorne gerufen, um dem Bürgermeister die Hand zu schütteln und die Urkunden in Empfang zu nehmen. Dass sich auch im gesetzten Alter noch gepflegt und erfolgreich Sport treiben lässt, dafür steht die Ü 65-Mannschaft des SV Lilienthal/Falkenberg, die sich bei den Meisterschaften in Verden den Kreismeistertitel in der Halle holte. Spielführer Günther Röhrs freute sich darüber, dass auch sein Team mit Spielern aus Lilienthal, Wörpedorf und Borgfeld zur Ehrung eingeladen wurde.

Weil unklar war, wie sich das Wetter entwickeln würde, hatte der Schützenverein Lilienthal die Veranstaltung vorsorglich nach drinnen geholt. Die Schützen stellten nicht nur ihre Räume zur Verfügung, sondern sorgten auch für das Catering mit Bratwurst vom Grill und Kartoffelsalat.

Die Geehrten:

TV Lilienthal Leichtathletik

Levin Eickhoff, Torben Lindemann, Luis Weber (Landesmeister 3x800m U12); Torben Lindemann (Bezirksmeister 3x800m U12); Tom Stephan (Bezirksmeister 3x800m U12); Samuel Wilson (Bezirksmeister 3x800m U12); Finn Frese (Bezirksmeister 60 m Sprint Weitsprung); Robin Petermann (Bezirksmeister 800m)



TV Lilienthal Geräteturnen

Robin Mahnke (Kreismeister)



Tennis Club Lilienthal

Benotto Schmidt (Norddeutscher Vize-Doppel-Meister und 2. Platz Regionsmeisterschften); Emil Zirwes, Marlon Bayer, Jonas Kriete, Frederik Stüble (1. Platz Landes-Mannschaftsmeister der Vereine - Kategorie Kleinfeld); Romeo Jurys (1. Platz Jüngsten-Team-Wettkampf der Nordverbände Tennisverband Niedersachsen und Bremen); Eric Schleef (1. Platz Jüngsten Team Wettkampf der Nordverbämde Tennisverband Niedersachsen und Bremen Regionsmeister 01/19 3. Platz Landesmeisterschaften TNB 02/2019); Marlon Bayer (Regionsmeister 01/19); Noemi Böske (Regionsmeisterin U14-01/19); Anna Schleef (2. Platz Regionsmeisterschaften); Mara Opitz (1. Platz Deutsche Gehörlosenmeisterschaften); Jannik Mall (Niedersachsen Bremen Deutsche Meisterschaften DTB Talent Cup 1. Platz Regionsmeisterschaften Sommer 2018)

TV Lilienthal Floorballer

1. Herren (Deutscher Pokalsieger 2019, Deutscher Vizemeister 2019)



SV Lilienthal/Falkenberg

Fußball U 7 (Kreismeister Feld); Fußball U 8 (Pokalsieger Halle); Fußball U 9 (Staffelsieger Kreisklasse); Fußball U 10 (Kreismeister Halle); Fußball U 13 (Kreismeister Halle); Fußball U 17 (Meister Kreisliga 2018 + Supercup-Gewinner 2018); Fußball Ü 65 Fußball (Kreismeister Halle)



Schützenverein Lilienthal

Maurice Meyer (Kreisverbandsjugendkönig)



Golf Club Lilienthal

Christophe Schuler (Teilnahme Special Olympics, 4. Platz)



Octagon (Judo)

Daniel König (Landesmeister U12); Fabio Gundske (Landesmeister U15 und Platz 7 Norddeutsche Meisterschaft); Lee Veith (3. Platz Landes und Norddeutsche Meisterschaft); Florian Seiler (Vize Landesmeister U15); Atal Babrakzay (5. Platz Landesmeisterschaft U15); Zakhar Kosmin (3. Platz Landesmeisterschaft U12); Etienne Woltmann (Vize Landesmeister U12); Eliah Woltmann (3. Platz Landesmeister U12)



TV Lilienthal Einradhockey

Team Moorteufel (Deutscher D-Meister)