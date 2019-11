Das Orga-Team mit Silke Pagel (von links) als stellvertretende Badbetriebsleiterin, Friederike Zimmermann (Ballance Training), Anja Drischmann (Marketing) und Katharina Reeschke (Bocadillo). (Allwetterbad)

Osterholz-Scharmbeck. Das Team des Allwetterbads Osterholz-Scharmbeck bietet für Schwimm-, Aqua-Fitness- und Sauna-Freunde ein besonderes Abendprogramm an: Am Sonnabend, 16. November, heißt es ab 19 Uhr „Late-Night mit 80er Sounds“. Bis 23 Uhr haben die Aktiven von Ballance Training, von Bocadillo und Allwetterbad einiges in Bad und Sauna vor. Musik aus den 1980er-Jahren begleitet Besucher durch das Abendprogramm.

Das geht schon bei der Begrüßung los: Gäste erhalten im Foyer einen vitaminhaltigen Frucht-Cocktail vom Bocadillo-Team. Stündlich bieten Steffen Nabert und Ravel Beneke, zwei Neuzugänge im Allwetterbad-Team, in den Kelo- und Loft-Sauna-Hütten verschiedene Show-Aufgüsse an. Mal sind die Mitarbeiter im 1980er-Jahre-Stil verkleidet, und mal gibt es Eiswürfel, Obst und ein „Salz-Peeling“. Die Mitarbeiter erklären unter anderem auch die Effekte auf den Körper. Zwischendurch gibt es ein unterhaltsames und informatives Wissensquiz.

Die Saunagäste haben zudem freien Zugang in den Schwimmbereich. Dort wird im Stundentakt ein Fitness-Programm über jeweils 30 Minuten angeboten. Das Motto lautet: Einfach mal ausprobieren und kennenlernen. Die Aqua-Fitnesstrainer Sebastian Schumacher und Marian Gabrielszyk von Ballance Training freuen sich auf Gäste. Die Trainer bieten wechselweise Aqua-Fitness – mit Obststücken zum erfrischenden Abschluss – sowie Aqua-Jogging im tiefen Wasser an.

In den Pausen können Bad- und Saunagäste am umfangreichen Büfett des Bistro Bocadillo mit Salat-, Fleisch-, Fisch- und Dessert-Variationen neue Energie tanken. Zum Entspannen bietet Parisa Meyer von Ballance im Saunabereich 20-minütige Thai-Massagen gegen Aufpreis an.

Tickets gibt es bis Mittwoch, 13. November, im Vorverkauf bei Ballance Training, im Bistro Bocadillo und im Allwetterbad. Für je 25 Euro sind für die Schwimmbad-Gäste der Eintritt und das Büfett inklusive. Der Eintritt für die Event-Sauna inklusive Büfett sowie Bad- und Aqua-Fitness kostet 35 Euro. Für fünf Euro können an dem Abend das Schwimmbad und die Aqua-Fitness-Angebote genutzt werden. Nur dieses Angebot gibt es auch an der Abendkasse.