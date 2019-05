Derzeit renoviert Peter Rosenbrock den ehemaligen Hühnerstall von Schoors Hus an der Hauptstraße. (Maximilian von Lachner)

Tarmstedt. Langeweile ist für Peter Rosenbrock ein Gefühl, das er so gar nicht kennt. Der 65-jährige Tarmstedter hat ein sehr zeitraubendes Hobby: sein Haus in der Tarmstedter Ortsmitte, Hauptstraße 20, einigen auch als Schoors Hus bekannt.

Der Gebäudekomplex gehört zu den ältesten im Dorf, ist vielleicht sogar der älteste noch existierende in Tarmstedt, so genau wisse er das nicht, sagt Rosenbrock. Tatsache sei jedenfalls: „Es gibt hier immer was zu tun, und zwar jede Menge.“ Dass die Hofstelle so gepflegt wirkt, dass sie regelmäßig als Postkartenmotiv oder als Kulisse für private oder offizielle Fotos dient, beispielsweise für den Veranstaltungskalender der Samtgemeinde, kommt nicht von ungefähr: Jedes Wochenende beschäftigt sich der Tarmstedter mit der Immobilie, die er vor gut zehn Jahren von seinen Eltern übernommen hat. Bis vor 40 Jahren sei das noch ein richtiger Bauernhof gewesen, mit Schweinen, Kühen und Hühnern.

Seit 2017 ist Rosenbrock dabei, den ehemaligen Hühnerstall zu retten. Derzeit hängen auf der der Straße zugewandten Seite einige der Balken praktisch in der Luft, die Gefache sind herausgeschlagen. Die Enden der Hölzer wirken angegriffen, und sie sind es auch: „Das Holz ist durch die aufsteigende Feuchtigkeit verfault“, sagt Rosenbrock. Das traf genauso auf den Querbalken zu, auch Schwelle genannt. Den hat er herausgenommen, um ihn zu ersetzen. Dabei hilft ihm ein Zimmermann. Das Fundament hat Rosenbrock in den vergangenen Wochen schon erneuert. Auf die vor Urzeiten gesetzten Feldsteine hat Rosenbrock ein Streifenfundament aus Beton gelegt.

Kein Problem für den Bauherrn, denn Rosenbrock ist vom Fach: Vorm Architekturstudium hat er in Worpswede den Maurerberuf erlernt. „Die Lehrzeit war schön“, sagt er. Er habe viel gelernt und hatte „immer um 17 Uhr Feierabend“. Schon als Kind habe er gerne gemauert, „ich wollte nie Bauer werden“. In seiner Worpsweder Zeit habe er unter anderem den berühmten geschwungenen Treppenaufgang des Barkenhoffs gemauert. Von diesen Erfahrungen profitiere er heute noch: Das Ausmauern der Gefache macht er selbst, jeden Abend eins. Auch das anschließende Verputzen ist sein Job. „Das wäre sonst gar nicht zu bezahlen“, meint er. Und zeigt einen Kostenvoranschlag von 2014. Rund 25 000 Euro hätten die Malerarbeiten an den beiden Giebeln und der Straßenfassade des Haupthauses kosten sollen. Allein die Aufarbeitung der Inschrift auf dem Spruchbalken über der Eingangstür zur Diele hätte mit 1100 Euro zu Buche geschlagen. „Unbezahlbar“, wiederholt Rosenbrock. Also habe er sich selbst daran gemacht, die abblätternde Farbe zu erneuern. Auch hier wieder Schritt für Schritt, „jeden Tag drei Buchstaben“. Seitdem ist alles wieder gut zu lesen, einschließlich der Jahreszahl 1821 fürs Baujahr und der 29 – dies war früher die Hausnummer des Anwesens, bevor in den 1960er-Jahren in Tarmstedt die Straßennamen eingeführt wurden.

Was Rosenbrock bei all seiner Leidenschaft für das alte Gemäuer wurmt: „Es gibt keine Zuschüsse von der Gemeinde oder von sonst woher.“ Er müsse alles selber bezahlen, obwohl er mit seinem Einsatz einen wesentlichen Beitrag fürs Ortsbild leiste. Zum Glück, sagt er, mache ihm die Sache Spaß. Und ein eigenes Gerüst habe er auch, sagt Rosenbrock mit Blick auf den Dielengiebel, den er als nächstes in Angriff nehmen will – sobald er die Rückseite des Hühnerstalls auf Vordermann gebracht hat. „Es hört eben nie auf“, seufzt der Tarmstedter.