Bei Bauarbeiten vor der Netto-Filiale an der Heidloge ist eine Gasleitung getroffen worden. Der Markt musste geräumt werden, die Osterholzer Stadtwerke flickten das Rohr. (Lutz Rode)

Auf dem Parkplatz der Netto-Filiale an der Heidloge in Lilienthal haben Arbeiter einer Tiefbaufirma am Mittwochmorgen eine Gasleitung durchtrennt. Wegen der Explosionsgefahr sperrten Polizei und Feuerwehr den Bereich weiträumig ab, und der Markt blieb für die Kundschaft vorübergehend geschlossen. Die Osterholzer Stadtwerke kümmerten sich um die Reparatur, ein Mitarbeiter knickte dabei mit dem Fuß um und kam ins Krankenhaus. Zu dem Schaden war es gekommen, als die Tiefbaufirma ein defektes Regenwasserrohr austauschen wollte. Der Trennschleifer erwischte dabei auch die darunter liegende Gasleitung. Die Osterholzer Stadtwerke klemmten kurz nach der Alarmierung die Leitung ab, so dass kein Gas mehr austreten konnte. Der Discounter wurde vorsorglich evakuiert, einzelne Kunden übten im Anschluss Kritik am Management. Statt die sofortige Räumung zu veranlassen, soll den Kunden gesagt worden sein, sie könnten sich mit ihrem Einkaufswagen noch an der Kasse anstellen und bezahlen. Die Feuerwehr war mit 22 Leuten vor Ort. Auch die Moorhauser Landstraße wurde vorsorglich für kurze Zeit gesperrt.