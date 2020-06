Auf der Straßenbahnbrücke neben der Flutbrücke fahren ab Herbst nicht nur Straßenbahnen, sondern auch Autos. (Archivfoto) (Louis Kellner)

Lilienthal. Der bevorstehende Abriss der zwischen Borgfeld und Lilienthal gelegenen Flutbrücke wird auch den Lilienthaler Gemeinderat weiter beschäftigen. Die Fraktionen von CDU/FDP und Querdenkern haben für die Sitzung des Baudiensteausschusses am 6. Juli einen Bericht der Verwaltung und eine Beratung über das weitere Vorgehen beantragt.

Wie berichtet, wird das 90 Jahre alte Bauwerk ab Spätsommer abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Der Autoverkehr soll während der zweijährigen Bauzeit ab dem 6. September über die benachbarte Straßenbahnbrücke geführt werden, was in Borgfeld und Lilienthal für Unbehagen sorgt, weil Anwohner und Ortspolitiker ein Verkehrschaos befürchten. Erst in der vergangenen Woche hatten sich Borgfelder Beiratsvertreter und Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann mit Bremens Verkehrssenatorin Maike Schaefer darauf verständigt, die Lage nach der Verlegung des Verkehrs auf die Brücke neu zu bewerten.

Darauf will man im Umfeld nun offensichtlich nicht warten. Nachdem Anfang dieser Woche aus Borgfelder Beiratskreisen neue Vorschläge zur Verkehrsführung vorgelegt wurden, fordert nun auch eine Arbeitsgruppe mit den Lilienthaler Ratsmitgliedern Rainer A. Sekunde (CDU), John Hansen (FDP) und Ingo Wendelken (Querdenker) die Erarbeitung einer Risikenliste sowie die Beschäftigung mit Maßnahmen, die zu erwartende Verkehrsschwerpunkte entlasten könnten. Ferner soll die Verwaltung Auskunft über den Stand der Kommunikation mit Bremen geben.