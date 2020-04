Die Auswirkungen der Corona-Krise sind im aktuellen Arbeitsmarktbericht noch nicht enthalten. Stichtag für die Arbeitsmarktdaten war der 12. März, also noch vor den Einschränkungen im öffentlichen Leben. (Felix Kästle)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Osterholz hat im vergangenen Monat unverändert bei 3,4 Prozent gelegen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit werden die Auswirkungen der Corona-Krise in der Statistik noch nicht sichtbar, weil der Stichtag 12. März vor dem Beginn größerer Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelegen hatte. „Bis Mitte März hatte es einen saisonal typischen Rückgang der Arbeitslosigkeit gegeben“, teilt Agenturgeschäftsführer Joachim Ossmann per Presseinformation mit. Die Arbeitsmarktdaten, wonach die Arbeitslosenzahlen sanken und die Arbeitskräftenachfrage etwas nachließ, bildeten inzwischen also nicht mehr die tatsächliche Lage ab.

Bei der Agenturgeschäftsstelle an der Ritterhuder Straße waren im März 685 offene Stellen und 1089 Arbeitslose registriert; hinzu kamen 968 Menschen, die über die Pro-Arbeit Grundsicherung für Arbeitssuchende beziehen. Insgesamt ging die Zahl der Arbeitslosen um 29 auf 2057 zurück.

Im Landkreis Rotenburg ist die Zahl der Arbeitslosen um 132 auf 3214 gesunken. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr sind es laut Arbeitsagentur sogar 169 weniger. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,5 Prozent – 0,2 Punkte weniger als im Februar. Von der Behörde heißt es dazu: „Wir können nicht davon ausgehen, dass sich der Rückgang im April fortsetzt. Angesichts der in weiten Teilen ruhenden Wirtschaft bleiben Neu- und Wiedereinstellungen vorerst aus.“ Stattdessen versuchten Unternehmen nun, zumindest ihre Beschäftigten zu halten: „Mit Kurzarbeit, die genau dafür da ist, Arbeitslosigkeit zu vermeiden“, so Agenturchefin Dagmar Froelich. Es gebe auch genügend Rücklagen dafür. Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld seien eine Pflichtleistung. Wer einen Anspruch hat, erhalte diese Leistung auch. Die Agenturen, Geschäftsstellen und Jobcenter seien fürs Publikum geschlossen, um alle vor Ansteckung zu schützen. “Aber wir arbeiten weiter und sorgen dafür, dass jeder, der Hilfe braucht in diesen Zeiten, diese schnellstmöglich erhält.“

Von den derzeit 3214 arbeitslosen Menschen im Kreis Rotenburg sind nach Angaben des Jobcenters aktuell 1859 Personen seit einem Jahr oder länger ohne Job. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sei damit im Vergleich zum Vormonat um 52 gesunken. Auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind aber weit mehr Menschen: Mit 4334 gibt das Jobcenter die Zahl der „erwerbsfähigen Leistungsberechtigten“ zwischen 15 und 65 Jahren an. Das sind 66 weniger als vor einem Monat. Zu dieser Gruppe zählen unter anderem 395 Schüler und Auszubildende, 369 Menschen, die Kinder betreuen oder Angehörige pflegen müssen und deswegen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, und 473 „Aufstocker“, die von ihrem Lohn nicht leben können und diesen mit staatlicher Stütze aufstocken müssen. Gesunken sei auch die Zahl der „Bedarfsgemeinschaften“, wie Hartz-IV-Familien im Behördenjargon genannt werden: von 3300 im Februar auf derzeit 3230.