Landkreise Osterholz/Rotenburg. Im Dezember ist die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Osterholz auf 2169 zurückgegangen. Das sind 61 Personen weniger als im November, berichtet die Agentur für Arbeit. Die Arbeitslosenquote für Osterholz liegt damit bei 3,5 Prozent. Gleichzeitig teilt die Agentur mit, dass diese Statistik die Auswirkungen des seit dem 16. Dezember geltenden strikten Lockdown noch nicht abbildet: „Der statistische Zähltag war der 10. Dezember.“ Aber auch ohne die Folgen des aktuellen Lockdown wurden der Agentur für Dezember 234 Personen mehr arbeitslos gemeldet als im Dezember 2019.

Als einen Grund dafür, dass seit Beginn der Pandemie die Zahl der Arbeitslosen zum vierten Mal zurückgegangen ist, nennt Agenturchef Joachim Ossmann die Kurzarbeit. Im Berichtsmonat hätten im gesamten Agenturbereich 535 Betriebe für 6514 Personen Kurzarbeit angemeldet – 34 Firmen weniger als noch im November. Auch im Landkreis Osterholz setzen die Betriebe auf dieses Instrument. Laut Agentur liegen ihr seit Pandemie-Beginn 1079 Anzeigen hiesiger Firmen für bis zu 14.777 betroffene Personen vor.

Im Landkreis Rotenburg sind aktuell 3637 Menschen arbeitslos gemeldet – das sind genau zwei mehr als im Vormonat, allerdings 539 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote gibt die Behörde mit 3,9 Prozent an, sie ist damit um 0,5 Punkte gegenüber Dezember 2019 gestiegen. Was die Kurzarbeit angeht, stammen die jüngsten Zahlen aus dem Juni 2020. Demnach waren im Kreis Rotenburg 4536 Beschäftigte in 697 Betrieben in Kurzarbeit.

Von den 3637 Arbeitslosen im Landkreis Rotenburg waren im Dezember 1794 seit einem Jahr oder länger ohne Job – das sind 17 Personen weniger als im November. Zählt man auch Schüler, Auszubildende und Aufstocker dazu sowie Menschen, die in Weiterbildungsmaßnahmen stecken oder Kinder betreuen müssen oder aus anderen Gründen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen und deshalb Hartz-IV-Leistungen beziehen, kommt man auf 4214 erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis 65 Jahren. 137 von ihnen leben in der Samtgemeinde Tarmstedt, wo insgesamt 7109 Menschen zwischen 15 und 65 Jahren gemeldet sind.